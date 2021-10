Classement UCI : Pogacar reste en tête, Alaphilippe quatrième

On aurait pu assister à un changement de leader, ce mardi, lors de la traditionnelle publication du classement UCI. Finalement, il n'en sera donc rien. Tadej Pogacar, avec un total de 4 628 points, conserve bel et bien son trône. Toutefois, le Slovène est de plus en plus sous la menace de son dauphin, à savoir Wout van Aert. Le Belge accuse seulement 121 unités de retard, dues à sa septième place, ce dimanche, sur l'édition 2021 de Paris-Roubaix. Une meilleure position lui aurait permis de s'emparer justement de cette fameuse première place. Derrière ces deux hommes, les positions ne bougent pas non plus. Le Slovène Primoz Roglic reste bien accroché à sa troisième place, tandis que le Français Julian Alaphilippe, tout juste sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive, est toujours quatrième.

Van der Poel complète le Top 5

En revanche, un nouveau membre fait son apparition pour fermer ce Top 5. Il s'agit du Néerlandais Mathieu van der Poel. Ce dernier passe devant le Colombien Egan Bernal, sixième. Vainqueur de l'édition 2021 de Paris-Roubaix, ce dimanche, l'Italien Sonny Colbrelli continue sa progression dans ce classement, pour se retrouver septième. Le Transalpin devance le Portugais Joao Almeida, l'Equatorien Richard Carapaz ainsi qu'un troisième et dernière Slovène, en la personne de Matej Mohoric. Dans le reste du Top 50, plusieurs grosses progressions sont à noter. Désormais seizième, le Belge Remco Evenepoel a gagné neuf positions. De son côté, le Britannique Mark Cavendish grimpe de quatorze places pour se retrouver désormais 30eme. Enfin, le Belge Yves Lampaert est 47eme, grâce à un gain de seize positions.



CYCLISME / CLASSEMENT UCI

Classement du mardi 5 octobre 2021

1- Tadej Pogacar (SLO) 4 628 points

2- Wout van Aert (BEL) 4 507

3- Primoz Roglic (SLO) 3 449

4- Julian Alaphilippe (FRA) 2 924,67

5- Mathieu van der Poel (PBS) 2 691

6- Egan Bernal (COL) 2 576

7- Sonny Colbrelli (ITA) 2 548

8- Joao Almeida (POR) 2 084

9- Richard Carapaz (EQU) 2 068

10- Matej Mohoric (SLO) 1 897

...