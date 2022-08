Classement UCI : Pogacar conserve la tête

Pas de changements à signaler. Du moins dans le Top 6. Ce mardi matin a été publié le tout nouveau classement UCI. Un classement toujours dominé par le Slovène Tadej Pogacar, pensionnaire de la formation UAE Team Emirates. Ce dernier devance ainsi toujours son compatriote Primoz Roglic, le Belge Wout van Aert, tous deux membres de l'équipe Jumbo-Visma, le Belge Remco Evenepoel, pensionnaire de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, un autre membre de l'équipe Jumbo-Visma, en la personne du Danois Jonas Vingegaard ainsi que le Russe Aleksandr Vlasov, qui porte les couleurs de la formation Bora-Hansgrohe. Encore septième la semaine dernière, le Slovène Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) n'est, cette semaine, même plus dans le Top 10 et se retrouve même treizième.

Cosnefroy reste premier Français

Ce qui permet notamment à deux Français de remonter dans la hiérarchie, avec une place gagnée chacun, pour se retrouver respectivement neuvième ainsi que dixième. Tout d'abord, on peut citer Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), qui occupe même la position de premier Français, et ce depuis déjà la semaine dernière, alors que le deuxième Tricolore concerné n'est autre que Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl). Au niveau du Top 50, trois grosses progressions sont à signaler. Ces trois coureurs se sont illustrés à l'occasion du Tour de Pologne : Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe / 11eme, +9), Ethan Hayter (INEOS Grenadiers / 18eme, +25) et Pello Bilbao (Bahrain Victorious / 20eme, +16).