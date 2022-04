Classement UCI : La première place toujours pour Pogacar, Alaphilippe désormais huitième

Tadej Pogacar trône toujours au sommet de la hiérarchie. Comme chaque semaine, l’Union Cycliste Internationale (UCI) a mis à jour son classement mondial qui, sur le modèle du tennis, comptabilise tous les résultats sur les 52 semaines précédentes. Absent de Liège-Bastogne-Liège pour raisons familiales après le décès de la mère de sa compagne Urska Zygart, le leader de l’équipe UAE Team Emirates conserve une marge proche des 2000 points sur son plus proche poursuivant. Absent sur La Flèche Wallonne puis sur la « Doyenne », Primoz Roglic recule d’un rang au bénéfice de Wout Van Aert. Le Belge, troisième sur Liège-Bastogne-Liège prend l’avantage sur son coéquipier chez Jumbo-Visma pour 76 points. Mais, dans le Top 10, la plus belle progression revient à Remco Evenepoel. Grâce à son succès sur la « Doyenne », le coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl passe du sixième au quatrième rang, devant le vainqueur de Milan-Sanremo Matej Mohoric.

Alaphilippe recule dans la hiérarchie

Celui qui, au contraire, pourrait être considéré comme le grand perdant de la dernière semaine de compétition, c’est bien Julian Alaphilippe. Le champion du monde en titre, victime d’une très lourde chute sur Liège-Bastogne-Liège après avoir pris la quatrième place sur La Flèche Wallonne, recule de trois places et pointe à la huitième position, derrière Richard Carapaz et Mathieu van der Poel. Stefan Küng et João Almeida complètent le Top 10. Pour ce qui est du classement par équipes, l’équipe Jumbo-Visma profite de ses performances récentes pour doubler la formation UAE Team Emirates. Toutefois, la différence entre les deux puissances du peloton professionnel n’est que de quatre petits points, avec l’équipe Ineos Grenadiers qui est à l’affût alors que la formation Arkéa-Samsic recule d’une place, au cinquième rang, au bénéfice de Bahrain Victorious.



CYCLISME / CLASSEMENT UCI

Classement individuel du 26 avril 2022

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 5281 points

2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) 3526 (+1 place)

3- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) 3450 (-1)

4- Remco Evenpoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) 3148 (+2)

5- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) 2778 (-1)

6- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) 2422 (+1)

7- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) 2219 (+1)

8- Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) 2188,67 (-3)

9- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDH) 2174

10- João Almeida (POR/UAE Team Emirates) 2126

…



Classement par équipes du 26 avril 2022

1- Jumbo-Visma (PBS) 6008 points (+1 place)

2- UAE Team Emirates (UAE) 6004 (-1)

3- Ineos Grenadiers (GBR) 5913

4- Bahrain Victorious (BHR) 5098 (+1)

5- Arkéa-Samsic (FRA) 4388 (-1)

…