Classement UCI : La première place mondiale conservée par Pogacar

Tadej Pogacar reste le numéro 1. Après avoir pris la deuxième place en 2020 dans la foulée de son premier Tour de France, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a pris les commandes de la hiérarchie mondiale l’an passé. Une place que le Slovène est parvenu à défendre tout au long de la saison. Deuxième de la Grande Boucle mais également vainqueur de l’UAE Tour puis de Tirreno-Adriatico en début de saison, Tadej Pogacar a su terminer très fort la saison avec des succès sur le Grand Prix de Montréal puis le Tour de Lombardie, qui ont fait suite à celle sur les Strade Bianche en début de saison. Avec un total de 5131 points, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a pu devancer Wout Van Aert et Remco Evenepoel au classement UCI qui a été mis à jour cette semaine. Malgré son succès sur la Vuelta puis son titre de champion du monde sur route, le jeune coureur belge échoue à 72,5 points de son compatriote. S’il a remporté le Tour de France cette année, Jonas Vinegegaard n’a pas été en mesure d’accumuler suffisamment de points pour monter sur le podium et termine quatrième à quasiment 2000 unités de Tadej Pogacar.

Laporte premier Français, Alaphilippe plonge

Alors qu’Aleksandr Vlasov complète le Top 5 au terme de la saison 2022, il faut chercher bien plus bas pour trouver le premier Français. En effet, c’est à la 13eme position qu’on voit apparaître Christophe Laporte avec un total de 1968 points. Pour sa première saison sous les couleurs de l’équipe Jumbo-Visma, le Tricolore a remporté une étape sur le Tour de France mais également une sur Paris-Nice en début de saison. A cela s’ajoute notamment sa victoire sur Binche-Chimay-Binche et le classement général du Tour du Danemark en août dernier. Mais son résultat le plus marquant en termes de points restera sa médaille d’argent lors des Mondiaux derrière Remco Evenepoel. Pour 37 petites unités, Christophe Laporte devance Arnaud Démare, qui a été doublé par son compatriote dans la dernière ligne droite de la saison et malgré sa victoire sur Paris-Tours pour conclure l’année. Habitué à être placé très haut dans ce classement mondial, Julian Alaphilippe a sans surprise payé cher une saison très compliquée et marquée par les chutes. Sa quatrième place sur La Flèche Wallonne restant son résultat le plus rentable en terme de points. Avec 633,5 unités, le natif de Saint-Amand-Montrond termine la saison à la 104eme place et ne pourra que remonter en 2023.