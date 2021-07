Classement UCI : La place de numéro 1 mondial pour Tadej Pogacar

Tadej Pogacar reprend le pouvoir ! Vainqueur de l’édition 2021 du Tour de France ce dimanche sur les Champs-Elysées, le leader de l’équipe UAE Team Emirates peut revendiquer d’être le numéro 1 mondial. En effet, deux jours après la conclusion de la Grande Boucle, l’Union Cycliste Internationale a mis à jour ce mardi son classement mondial pour refléter les résultats obtenus durant les trois semaines de compétitions, que ce soit les victoires d’étape ou bien le résultat au classement général. Vainqueur de trois étapes, valorisées chacune à 120 points, et du maillot jaune qui lui rapporte la bagatelle de 1000 points, Tadej Pogacar déloge Primoz Roglic de la première place mondiale. Une première depuis le retour du leader de l’équipe Jumbo-Visma au sommet de la hiérarchie le 10 novembre dernier. Le vainqueur des deux dernières édition de la Vuelta avait alors délogé de la première place un certain Tadej Pogacar, qui avait interrompu pendant deux semaines sa domination. Avec un total de 4088 points, le double vainqueur du Tour de France devance d’un peu plus de 200 points Wout Van Aert.

Van Aert gagne également au change

Le champion de Belgique, vainqueur de trois étapes sur la Grande Boucle, profite des très nombreux points abandonnés par son coéquipier au sein de la formation Jumbo-Visma au titre du classement glissant sur 52 semaines pour s’emparer de la deuxième place. Grand animateur de la première semaine de course, Mathieu van der Poel conserve la quatrième place mais devance désormais Richard Carapaz. L’Equatorien tire parti de sa troisième place au classement général du Tour de France pour dépasser Julian Alaphilippe, premier Français, et Egan Bernal, qui reculent tous deux d’un rang. Un Top 10 qui est complété par Aleksander Vlasov, Alejandro Valverde et Jakob Fuglsang, qui profitent du net recul de Richie Porte avec seize places perdues. Jonas Vingegaard, surprenant deuxième du Tour de France, fait un bond de géant dans ce classement avec 53 positions gagnées et une douzième place. Ben O’Connor, qui a terminé au pied du podium, n’est pas en reste avec 55 place gagnées et une 31eme position. Les succès de Tadej Pogacar permettent également à l’équipe UAE Team Emirates de monter sur le podium du classement par équipes derrière Ineos Grenadiers et Deceuninck-Quick Step. La formation émiratie double ainsi Jumbo-Visma, qui recule au quatrième rang.



CYCLISME / CLASSEMENT UCI

Classement au 20 juillet 2021

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 4 088 points (+1 place)

2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) 3 881 (+1)

3- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) 3 311 (-2)

4- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) 2 686

5- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) 2 584 (+2)

6- Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck-Quick Step) 2 318 (-1)

7- Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) 2 312 (-1)

8- Aleksandr Vlasov (RUS/Astana-Premier Tech) 1 981 (+1)

9- Alejandro Valverde (ESP/Movistar) 1 925 (+1)

10- Jakob Fuglsang (DAN/Astana-Premier Tech) 1 775 (+2)

