Classement UCI : Hindley remonte fort, Pogacar toujours en tête

Sans surprise, le classement UCI a vécu quelques bouleversements. Ce mardi, l’instance dirigeante du cyclisme international a mis à jour sa hiérarchie, établie sur l’ensemble des résultats des 52 dernières semaines. Absent en compétition depuis La Flèche Wallonne, dont il avait pris la 12eme place, Tadej Pogacar n’a pas vu sa première place remise en cause. Le Slovène conserve un peu moins de 2000 points d’avance sur Wout Van Aert et Primoz Roglic. Mais si Remco Evenepoel conserve sa quatrième place, réduisant même l’écart sur le Slovène, Matej Mohoric quitte le Top 5 au bénéfice de Richard Carapaz. En effet, grâce aux points pris au bénéfice de ses résultats lors des étapes et du classement général du Giro mais également aux jours durant lesquels il a porté le maillot rose, l’Equatorien distance d’un peu plus de 500 points le Slovène. Mathieu van der Poel profite également de ses trois semaines sur les routes hongroises et italiennes pour retrouver le Top 10 à la septième position.

Vlasov et Almeida sortent du Top 10, Hindley grimpe

Aleksandr Vlasov, désormais 11eme, et João Almeida, 15eme, sont les principaux perdants de cette mise à jour. Une situation qui fait les affaires de Jonas Vingegaard. Le jeune coureur danois de l’équipe Jumbo-Visma gagne deux places et pointe au 10eme rang. Julian Alaphilippe, dont le retour à la compétition pourrait avoir lieu lors du prochain Tour de France, ne bouge pas de sa huitième place quand Benoît Cosnefroy s’installe à la 12eme place. Mais la plus grande progression revient sans surprise à Jai Hindley. Avec les 850 alloués au vainqueur du Giro mais également ses trois podiums d’étape et un jour avec le maillot rose sur les épaules, le coureur de l’équipe Bora-Hansgrohe gagne la bagatelle de 102 places et se retrouve 20eme mondial, entre Adam Yates et Ben O’Connor. Au classement par équipes, Ineos Grenadiers déloge UAE Team Emirates de la première place devant Bahrain Victorious et la formation émiratie.



CYCLISME / CLASSEMENT UCI

Classement individuel du 31 mai 2022

1- Tadej Pogacar (SLO/UAE Team Emirates) 5281 points

2- Wout Van Aert (BEL/Jumbo-Visma) 3526

3- Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) 3450

4- Remco Evenpoel (BEL/Quick-Step Alpha Vinyl) 3404

5- Richard Carapaz (EQU/Ineos Grenadiers) 3282 (+1 place)

6- Matej Mohoric (SLO/Bahrain Victorious) 2753 (-1)

7- Mathieu van der Poel (PBS/Alpecin-Fenix) 2362 (+4)

8- Julian Alaphilippe (FRA/Quick-Step Alpha Vinyl) 2188,67

9- Stefan Küng (SUI/Groupama-FDH) 2164

10- Jonas Vingegaard (DAN/Jumbo-Visma) 1963 (+2)

…

20- Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) 1551 (+102)

…



Classement par équipes du 31 mai 2022

1- Ineos Grenadiers (GBR) 6947 points (+2 places)

2- Bahrain Victorious (BHR) 6733 (+2)

3- UAE Team Emirates (UAE) 6677 (-1)

4- Jumbo-Visma (PBS) 6587 (-3)

5- Bora-Hansgrohe (ALL) 6266 (+1)

…

7- Arkéa-Samsic (FRA) 5161 (-2)

…