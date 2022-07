Clasica San Sebastian : Jumbo-Visma fera sans Vingegaard et van Aert

🇪🇸 #Klasikoa2022



Getting ready for @dklasikoa this Saturday🔜 Our team👇



No @WoutvanAert (a cold🤧) and Jonas Vingegaard at the starting line. They take some extra rest after a successful Tour de France🟡🟢 pic.twitter.com/AyW4OAwEpg

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 28, 2022

Benoot, le seul à enchaîner

La reprise attendra pour eux. Après le forfait de Julian Alaphilippe, touché par la Covid-19, les spectateurs de la Clasica San Sebastian ne verront également pas deux gros noms à l'oeuvre ce samedi 30 juillet. En effet,, comme l'a confirmé leur formation ce jeudi. Le Danois et le Belge, qui a également pris froid ces derniers jours, "prennent du repos" après avoir brillé pendant trois semaines sur la Grande Boucle et ne reprendront la compétition que plus tard. Pour rappel,et le maillot à pois de meilleur grimpeur, tandis que le second a signé trois succès lors de cette édition 2022 du Tour de France, le contre-la-montre à Rocamadour et deux étapes au sprint à Calais et Lausanne, et était en vert sur les Champs-Elysées après avoir largement dominé cette catégorie.Une fois remis de cette petite maladie,, comme l'a précisé son équipe. Par la suite, le coureur de 27 ans devrait être présent pour les classiques canadiennes en septembre, à Québec (le 9) et à Montréal (le 11), histoire de se roder avec les Championnats du monde en Australie (du 18 au 25 septembre). De ce fait,Pour l'occasion, pour cette classique espagnole, l'équipe alignera donc les Néerlandais Gijs Leemreize, Robert Gesink, Tom Dumoulin, Timo Roosen, Lennard Hofstede, l'Australien Chris Harper et le Belge Tiesj Benoot, ce dernier étant donc le seul à enchaîner après la Grande Boucle.