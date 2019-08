Clasica San Sebastian: Bernal y sera aussi

Pas de repos pour les héros. Premier Colombien vainqueur du Tour de France dimanche dernier, Egan Bernal sera sur le pont dès ce samedi sur les routes de la Clasica San Sebastian. Sa formation, Ineos, l’a confirmé en révélant les sept coureurs qui vont défendre ses couleurs. Bernal sera notamment épaulé par deux coéquipiers déjà présents avec lui sur le Tour, le Néerlandais Wout Poels et l'Espagnol Jonathan Castroviejo.

Bernal participera pour la deuxième fois à la Clasica. L’année dernière, il avait chuté dans le final et s’était fracturé le nez. C’est la première fois depuis 2008 et Carlos Sastre que le maillot jaune de la Grande Boucle s’aligne au Pays Basque. Le coureur de 22 ans rejoint sur le plateau un autre protagoniste majeur du Tour cette année puisque Julian Alaphilippe sera présent pour défendre son titre.

