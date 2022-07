Clasica San Sebastian : Alaphilippe absent

Nouveau coup dur pour Julian Alaphilippe. Le Français, double champion du monde en titre de cyclisme sur route, ne disputera pas l'édition 2022 de la Clasica San Sebastian, qui aura lieu pas plus tard que ce samedi. Une course qu'il connaît parfaitement bien pour l'avoir déjà remportée. C'était alors en 2018. C'est sa formation elle-même, à savoir les Belges de la Quick-Step Alpha Vinyl, qui en a fait l'annonce, ce mercredi, via son site internet officiel, en dévoilant alors sa sélection pour cette prestigieuse course cycliste basque. Une sélection dont fait ainsi notamment partie son coéquipier belge Remco Evenepoel, qui avait, quant à lui, remporté l'édition 2019. L'an passé, lors de la toute dernière édition de la Clasica San Sebastian, Alaphilippe avait alors pris la sixième place finale d'une course remportée par l'Américain Neilson Powless.

Cosnefroy doit aussi renoncer

Le Français a été testé positif au Covid-19 en début de semaine, ce qui l'avait alors contraint, ce lundi, à se retirer de l'édition 2022 du Tour de Wallonie. "La Clasica San Sebastian est une belle course, en même temps, difficile. Remco l’a remportée lors de sa première année en tant que professionnel, Mikkel (Honoré) a failli remporter la victoire l’année dernière, et les deux avec nos autres gars qui seront au départ formeront une équipe forte dont l’ambition est d’obtenir un bon résultat", a confié Wilfried Peeters, le directeur sportif de cette équipe. Autre absence française à signaler, toujours sur cette même course, celle de Benoît Cosnefroy. Le puncheur doit renoncer en raison d'une tendinite "de la face interne du genou droit", selon les informations données par sa propre formation, à savoir AG2R Citroën. Cette dernière a décidé de faire appel à un prometteur néo-pro pour le remplacer, à savoir Paul Lapeira.