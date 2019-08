Clasica San Sebastian: Abandon d'Alaphilippe

Julian Alaphilippe ne doublera pas la mise sur la Clasica San Sebastian. Vainqueur du béret basque l'an passé, le Français de la Deceunick-Quick Step a abandonné après environ deux heures de course. La raison de son retrait n'a pas été communiquée.

Six jours après la fin d'un Tour de France dont il aura été l'un des grands animateurs, avec deux victoires d'étape, 14 jours avec le maillot jaune, et une cinquième place finale, Alaphilippe a sans doute ressenti le poids des efforts consentis pendant ces trois semaines de course.