Clasica Jaen : Lutsenko remporte la première édition, Barguil 7eme

CYCLISME / CLASICA JAEN

Classement final - Baeza - Ubeda (196,1 km) - Lundi 14 février 2022

Alexey Lutsenko restera à jamais le premier. En effet, ce lundi,, avec presque une minute d'avance sur ses poursuivants. Sur le podium, les Belges Tim Wellens (Lotto Soudal) et Loïc Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) comptent à l'arrivée respectivement 53 et 57 secondes de retard sur le vainqueur du jour. Pour cela, en Andalousie, Lutsenko s'est échappé à environ 50 kilomètres de l'arrivée à Ubeda et a laissé la concurrence impuissante. Lors des 196,1 kilomètres du jour, dont 40 de chemins non asphaltés,Dans le top 10 de cette première édition de la Clasica Jaen, on retrouve deux Français, à savoir Warren Barguil (Arkéa-Samsic) 7eme et Jonathan Hivert (B&B Hotels-KTM) 10eme, à 1'54 du coureur d'Astana Qazaqstan.« Je suis vraiment heureux de remporter cette victoire lors de ma première course de la saison. Avec l'équipe, j'ai passé deux bonnes semaines au camp d'entraînement en altitude à Teide (Espagne) et aujourd'hui, je me sentais prêt et motivé pour essayer quelque chose.La course s'est avérée difficile avec beaucoup de montées et de secteurs de graviers. Mais l'équipe m'a aidé à économiser de l'énergie pour la partie décisive et ensuite j'ai juste fait de mon mieux en attaque.», a expliqué Lutsenko, à l'issue de la course, sur le site officiel de sa formation.Tim Wellens (BEL/Lotto Soudal) à 53″Loïc Vliegen (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 57″Lennard Kämna (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1'16Connor Swift -GBR/Arkéa-Samsic) à 1'28Jai Hindley (AUS/Bora-Hansgrohe) à 1'54Steff Cras (BEL/Lotto Soudal) mtAndreas Kron (DAN/Lotto Soudal) mt