Clasica de Almeria : Nizzolo devant Sénéchal

Nizzolo aux Emirats dimanche prochain

CLASICA DE ALMERIA

Classement final (Pueblo de Vicar - Roquetas de Mar, 183,3km) - Dimanche 14 février 2021

Florian Senechal (FRA/Deceuninck-QuickStep) mt

Hormis la Classica Comuniat Valenciana, toutes les courses cycliste européennes se sont déroulées en France depuis le début de saison. Mais ce dimanche, certains des meilleurs coureurs du monde étaient de retour en Espagne, pour y disputer la Clasica de Almeria, l'une des rares courses du pays à avoir évité l'annulation pour cause de pandémie de coronavirus, ce qui n'a pas été le cas du Tour de la Communauté de Valence et du Tour de la Région de Murcie.L'Italien de 32 ans s'est imposé au sprint, avec plus d'une longueur d'avance sur le Français de l'équipe Deceuninck-Quick Step Florian Sénéchal, et l'Estonien de Bora-Hansgrohe Martin Laas. Un autre Français a terminé dans le Top 10 : Marc Sarreau (AG2R-Citroën), neuvième.Présent sur l'Etoile de Bessèges la semaine passée, Nizzolo avait terminé quatrième, puis troisième, lors des deux premières étapes, mais n'était pas parvenu à l'emporter.Même s'il a lancé le sprint de loin, Nizzolo a réussi à résister au train des Quick Step pour aller signer cette très belle victoire, sa première sur cette épreuve. On reverra désormais l'Italien lors de la première course World Tour de la saison (les traditionnelles épreuves australiennes d'ouverture ont été annulées), le Tour des Emirats Arabes Unis, qui débutera dimanche prochain.2-3- Martin Laas (EST/Bora-Hansgrohe) mt4- Jon Aberasturi Izaga (ESP/Caja Rural-Seguros) mt5- Danny van Poppel (PBS/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) mt...