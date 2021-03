Cholet Pays de Loire : Viviani gagne enfin, Bouhanni déclassé

Bouhanni a tassé Stewart

COUPE DE FRANCE / CHOLET PAYS DE LOIRE

Classement final (201,8km) - Dimanche 28 mars 2021

Pierre Barbier (FRA/Delko) mt

Dorian Godon (FRA/AG2R-Citroën) m

Marc Sarreau (FRA/AG2R-Citroën) mt



1ère victoire avec le maillot Cofidis pour @eliaviviani . Quel travail de l'équipe avec à la fin @Emmanuel__Morin et @SabatiniFabio pour lancer ! #CPDLL2021 pic.twitter.com/bF7sopGpRm

— Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) March 28, 2021

Bien sûr, ce n'est pas une course World Tour, mais une simple manche de la Coupe de France de cyclisme. Mais cela suffira amplement à son bonheur ! Elia Viviani (32 ans) a mis fin à un an et demi de disette, en remportant sa première victoire sous le maillot de Cofidis, à l'occasion de Cholet Pays de Loire.(une première année blanche dans sa carrière), ni lors de ses 16 premiers jours de course en 2021. C'est désormais chose faite, avec cette victoire au sprint à l'issue des 201,8 kilomètres au programme, devant l'Espagnol Jon Aberasturi et le Français Pierre Barbier.L'échappée du jour a été formée par Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Clément Carisey (Delko), Stuart Balfour, Yannis Voisard (Swiss Racing Academy) et Alexys Brunel (Groupama-FDJ), rattrapés à la mi-course par Alexis Gougeard (AG2R Citroën). Puis la jonction s'est opérée à moins de 50 kilomètres de l'arrivée, et quatre hommes ont formé une nouvelle échappée. Dorian Godon (AG2R Citroën) a ensuite tenté d'y aller seul avant d'être repris dans la dernière côte,, avant le sprint final. Lors de ce sprint, Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic) avait dans un premier temps pris la troisième place, mais il a été déclassé pour avoir tassé Jake Stewart (Groupama-FDJ) dans les barrières. Après Aurélien Paret-Peintre sur le Grand Prix La Marseillaise, Elia Viviani remporte donc la deuxième manche de la Coupe de France. La troisième se déroulera dimanche prochaine, lors de la Roue tourangelle.2- Jon Aberasturi (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) mt3-4-5-...