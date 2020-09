Championnats du monde : Une armada espagnole à Imola

Avec quatre titres mondiaux remportés au XXIeme siècle, l’équipe d’Espagne est toujours redoutable lors d’une course pour le maillot arc-en-ciel, quel que soit le parcours, et la sélection pour l’édition 2020 n’échappera pas à la règle. Le sélectionneur a dévoilé le nom des huit coureurs qui participeront à la course en ligne à Imola ce dimanche, et on trouve seulement des joueurs venant de disputer le Tour de France. Et d’y briller, pour la plupart. Trois membres du Top 25 de la Grande Boucle seront présents sur le circuit d’Emilie-Romagne : Mikel Landa (4eme), Enric Mas (5eme), Alejandro Valverde (12eme), Pello Bilbao (16eme) et Marc Soler (21eme). Luis Leon Sanchez (32eme), Jesus Herrada (44eme) et David De La Cruz (72eme) seront présents également.

"Nous nous rendons donc en Italie avec les plus grandes ambitions"

« Nous avons choisi les coureurs qui semblent les plus aptes mentalement à disputer un Championnat du monde qui sera très difficile. Il sera difficile de rester concentré après le Tour de France, mais ils arrivent tous bien mentalement après trois semaines passées en France (...) Nous aurons bien sûr Alejandro Valverde, notre champion du monde 2018, mais aussi une foule de coureurs qui, comme nous l'avons tous vu, ont vraiment bien terminé le Tour de France. Nous nous rendons donc en Italie avec les plus grandes ambitions », a déclaré le sélectionneur Pascual Momparler sur le site de la Fédération internationale. Depuis la création des Mondiaux en 1927, l’Espagne a déjà remporté six titres de champion du monde de course en ligne : Abraham Olano en 1995, Oscar Freire en 1999, 2001 et 2004, Igor Astarloa en 2003 et Alejandro Valverde en 2018.