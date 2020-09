Championnats du monde sur route : Le circuit autour d'Imola retenu

The new venue for the 2020 UCI Road World Championships is Imola - Emilia Romagna! 🇮🇹

🗓Sep 24-27th

🌈 Featuring only elites races in the ITT & Road Race.

📄 More info 🔗 https://t.co/mIixxS4QPm#Imola2020 pic.twitter.com/zrqwpyBvSc



— UCI (@UCI_cycling) September 2, 2020

Quelques jours après le Tour de France, les meilleurs cyclistes ne vont pas retourner à la Planche des Belles Filles. C'est en Italie que les championnats du monde de cyclisme sur route vont avoir lieu.L'événement aura lieu du 24 au 27 septembre. Les instances italiennes vont organiser cet événement planétaire dans un temps record. Il était initialement prévu en Suisse à Aigle-Martigny mais le contexte sanitaire suisse a contraint les organisateurs à renoncer. Exceptionnellement, le programme de ce rendez-vous sera allégé. Seules les courses en ligne et contre la montre des catégories élites hommes et femmes vont avoir lieu.Le tracé qui a été préféré au dossier français et à trois autres candidatures italiennes sera long de 259 kilomètres pour l'épreuve en ligne masculine. L'arrivée et le départ auront lieu sur le célèbre circuit automobile d'Imola. Neuf boucles de 28,8 kilomètres sont au programme pour les hommes, 5 pour les femmes.. Mads Pedersen sait désormais sur quelles routes il va remettre son maillot arc-en-ciel en jeu. Au micro de France TV, Thomas Voeckler, le sélectionneur de l'équipe de France a salué la bonne nouvelle « On avait un petit espoir pour la candidature française. Le circuit est sélectif, la montée est dure mais il y aura aussi de la récupération. » Un sacré programme pour un peloton qui sortira à peine de la Grande Boucle.