Championnats du monde : Sivakov heureux de sa première sélection avec la France

C’est avec une très grande fierté que je peux annoncer ma première sélection en équipe de France, extrêmement reconnaissant pour la confiance qui m’a été attribuée. Revêtir le maillot bleu blanc rouge est un réel accomplissement pour moi, vraiment hâte d’en découdre! 🌈💪🏻 pic.twitter.com/0p2nUrANS9 — Pavel Sivakov (@PavelSivakov) September 13, 2022

Sivakov, de la Russie à la France

Pavel Sivakov est très heureux. Et il a tenu à le faire savoir. Ce mardi après-midi, via son compte Twitter officiel, le cycliste a écrit et publié ce court message : "C’est avec une très grande fierté que je peux annoncer ma première sélection en équipe de France, extrêmement reconnaissant pour la confiance qui m’a été attribué. Revêtir le maillot bleu blanc rouge est un réel accomplissement pour moi, vraiment hâte d’en découdre !"des championnats du monde de cyclisme, avec la course en ligne programmée pour le dimanche 25 septembre prochain, du côté de l'Australie. Une grande première pour lui, dans sa carrière professionnelle entamée à l'occasion de la saison 2018.Des Mondiaux durant lesquels le coureur, aujourd'hui âgé de 25 ans, évoluera notamment aux côtés de Julian Alaphilippe, le double champion du monde en titre, Florian Sénéchal (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Romain Bardet (Team DSM) ou bien encore Valentin Madouas (Groupama-FDJ). Tout cela a été possible suite à sa naturalisation française qui est intervenue il y a quelques mois désormais.Désormais, tout a donc changé. Depuis l'entame de sa carrière dans le peloton professionnel, Pavel Sivakov s'est déjà constitué un palmarès plus qu'intéressant. Et parmi ses principales victoires à signaler, on peut constater la présence d'un total de trois courses à étapes. Et plus précisément l'édition 2019 du Tour des Alpes, l'édition 2019 du Tour de Pologne sans oublier l'édition 2022 du Tour de Burgos.