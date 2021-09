Championnats du monde : Merckx tacle Evenepoel

Le Cannibale ne veut qu'un seul leader

Les coureurs belges seront les grands favoris de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme qui se déroulent sur leurs terres. Alors que Julian Alaphilippe va tenter avec Benoît Cosnefroy, Florian Sénéchal, Rémi Cavagna ou encore Arnaud Démare, de conserver son titre de champion du monde dans les Flandres, la sélection des Diables Rouges veut tout faire pour tenter de décrocher le titre suprême.La sélection du dernier vainqueur de la Brussels Cycling Classic fait débat pour certains, y compris pour la légende belge Eddy Merckx.En effet, le quintuple vainqueur du Tour de France mais aussi triple vainqueur des championnats du monde a fait part à Wieler Revue de ses doutes quant à la stratégie adoptée avec le jeune prodige belge qui, selon lui, a des ambitions trop personnelles. "a taclé le "Cannibale". Malgré les doutes de certains concernant son sens du collectif et la stratégie choisie par la sélection, le principal concerné a quant à lui a déclaré en conférence de presse qu'il serait bien derrière son leader. "On aura un plan A avec Wout Van Aert. Je pense qu'il a les jambes pour gérer chaque situation. Avec les miennes, je vais essayer de l'aider au maximum et de ne pas le mettre dans une situation difficile." Un casse-tête qu'il faudra bien gérer pour Sven Vanthourenhout avec les égos de chacun, s'il ne souhaite pas voir filer le titre promis chez une autre nation...