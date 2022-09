Championnats du monde : Merckx rend hommage à Evenepoel

Remco Evenepoel a impressionné. Ce dimanche, à l'occasion de la course en ligne de l'édition 2022 des championnats du monde de cyclisme sur route, qui se sont déroulés du côté de Wollongong en Australie, le jeune coureur belge, âgé aujourd'hui de seulement 22 ans, a décroché le titre. De quoi forcément susciter de nombreuses réactions admiratives. Comme Eddy Merckx, qui qualifie son tout jeune compatriote "d'athlète exceptionnel". La légende du cyclisme, considérée comme étant le plus grand coureur de l'histoire, s'est exprimée à son sujet, se montrant forcément particulièrement élogieux, auprès du journal Le Soir et dans des propos rapportés par l'AFP : "Evenepoel est un coureur phénoménal. Au niveau athlétique, il est nettement au-dessus de la moyenne. Le voilà à quinze victoires cette saison, rien que des succès majeurs, sans pourtant posséder une pointe de vitesse qui lui autorise(rait) parfois l'attentisme, c'est impressionnant. Le meilleur de la course a gagné, il a dominé tout le peloton de la tête et des épaules."

"Il est évidemment tout à fait prêt pour la Grande Boucle 2023"

Un bel hommage alors que, par le passé, les relations entre les deux hommes ont souvent été décrites comme étant froides. Ce que Merckx a souhaité démentir : "Après son succès sur la Vuelta (il y a deux semaines), je lui avais envoyé un message de félicitations, amplement mérité. Et Remco m'avait répondu." La saison 2022 de Remco Evenepoel a été exceptionnelle. Il y a 51 ans de cela, et plus précisément à l'occasion de la saison 1971, "Le Cannibale" avait alors également réalisé une saison tout aussi incroyable, s'imposant ainsi lors de Milan-Sanremo, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Lombardie, le Tour de France et le Mondial de Mendrisio. La prochaine grosse étape pour Remco Evenepoel sera certaine la plus prestigieuse des courses cyclistes, à savoir le Tour de France, qu'il ne connaît pas encore. A ce sujet, Eddy Merckx a visiblement hâte que ce soit le cas : "Qu'il profite avant tout de ces moments de joie, avec ses équipiers et avec ses proches. Mais il est évidemment tout à fait prêt pour la Grande Boucle 2023, je ne vois pas ce qui pourrait le retenir d'y prendre part. Mais c'est lui qui doit désormais choisir, la décision lui appartient."