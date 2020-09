Championnats du monde : L'équipe de Colombie se passe des services d'Egan Bernal

Uran, Lopez, Quintana et Chaves en leaders

Egan Bernal va devoir remiser ses envies de maillot arc-en-ciel. Lâché au pied du Grand Colombier ce dimanche et ayant pris place dans le gruppetto lors de la 16eme étape du Tour de France ce mardi, le tenant du titre du Tour de France n’a pas été sélectionné pour les prochains championnats du monde, qui auront lieu du 24 au 27 septembre prochain à Imola. Les difficultés actuelles du natif de Zipaquira ont convaincu la Fédération Colombienne de cyclisme, et surtout le sélectionneur Carlos Mario Jaramillo, de ne pas lui faire confiance au vu du parcours exigeant qui sera proposé aux coureurs autour de l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari et de miser sur une équipe à même de peser sur une course qui sera longue et exigeante.Le sélectionneur colombien a donc décidé de faire confiance à des coureurs actuellement en forme sur la Grande Boucle. Respectivement troisième et quatrième du classement général du Tour de France à l’issue de la 16eme étape, Rigoberto Uran et Miguel Angel Lopez apparaissent comme les leaders de cette formation colombienne. Le premier pourra compter sur deux de ses coéquipiers au sein de la formation EF Pro Cycling, le champion de Colombie Sergio Higuita, qui a abandonné ce dimanche, et Daniel Felipe Martinez, vainqueur du Critérium du Dauphiné mais également vainqueur au sommet du Puy Mary. Ce dernier représentera également la Colombie sur le contre-la-montre. « Superman » Lopez, pour sa part, aura Harold Tejada, son coéquipier au sein de l’équipe Astana, à ses côtés. Nairo Quintana, Esteban Chaves et Sergio Henao viennent compléter cette équipe.