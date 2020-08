Championnats du monde : L'édition 2020 de Aigle et de Martigny annulée ?

Le Danois Mads Pedersen aura-t-il un successeur cette année ? Rien n'est moins sûr. En effet, selon la Radio Télévision Suisse (RTS), l'édition 2020 des championnats du monde de cyclisme sur route, prévue du 20 au 27 septembre prochains à Aigle et à Martigny en Suisse, devrait être annulée. En effet, les autorités locales viennent tout juste de prolonger l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes jusqu'au 1er octobre prochain, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Par conséquent, en raison de ces mesures sanitaires liées au Covid-19, il semble donc bien improbable qu'une telle compétition puisse avoir lieu en Suisse, même si, toutefois, rien n'est encore officiel.



Plus d'informations à venir...