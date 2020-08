Championnats du monde : L’édition 2020 aura bien lieu

Il y aura bien un champion monde 2020 de cyclisme ! Alors que les Suisses d’Aigle-Martigny ont dû renoncer, le 12 août dernier, la mort dans l’âme, à organiser les Mondiaux 2020 en raison de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes en Suisse jusqu’au 1er octobre pour cause de pandémie de coronavirus, le président de l’Union cycliste internationale, David Lappartient, a fait savoir ce vendredi que l’événement aurait bien lieu malgré tout. « Il y aura bien des championnats du monde sur route cette année, ils se tiendront aux dates prévues (du 20 au 27 septembre, ndlr) et nous allons prendre la décision (du site) le 1er septembre prochain », a déclaré le dirigeant français depuis Nice, d’où partira le Tour de France ce samedi.

Nice candidate ?

Si l’Italie, et notamment la région d’Emilie-Romagne, est une possibilité de remplacement, David Lappartient n’a pas dit « non » lorsque l’idée d’organiser les Mondiaux à Nice a été évoquée : « Il y aurait tout pour faire des Championnats du monde ici. Si toutes les villes aimaient autant le vélo que Nice, le cyclisme se porterait bien », a-t-il souri. Quel que soit le lieu choisi, il faudra que le parcours soit similaire à celui qui était prévu en Suisse, c’est-à-dire extrêmement difficile : « C’est une exigence que j’avais posée, le parcours était prévu pour être difficile et certains coureurs avait fait du championnat du monde un de leurs objectifs », a poursuivi Lappartient. Ce qui limite donc les possibilités à des pays européens (le peloton ne quittera pas le Vieux Continent en cette fin de saison) et montagneux (France, Italie, Espagne, Autriche...) Encore quatre jours de patience avant de connaitre la ville où se sera couronné le successeur de Mads Pedersen…