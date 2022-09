Championnats du monde : L'absence de Vingegaard ne passe pas au Danemark

Des Mondiaux sans le vainqueur de l'édition 2022 du Tour de France, devenu, depuis, une véritable star au sein de son pays. Le dimanche 25 septembre prochain, du côté de Wollongong en Australie, la course en ligne de cette édition 2022 des championnats du monde de cyclisme sur route se déroulera sans le Danois Jonas Vingegaard, aujourd'hui âgé de 25 ans. Plutôt que représenter son pays, ce dernier préfère privilégier sa formation actuelle, à savoir les Néerlandais de la Jumbo-Visma et ses engagements vis-à-vis de celle-ci, comme l'édition 2022 du Tour de Lombardie, programmée le 8 octobre prochain. Une absence qui fait particulièrement parler et notamment au sein du pays natal du principal intéressé. Au sujet de cette fameuse absence et de l'attitude du coureur en question, des voix particulièrement mécontentes se sont ainsi fait entendre. Et notamment du côté de la Fédération danoise de cyclisme, qui n'a d'ailleurs pas manqué de s'exprimer à ce propos, suite à cette décision.

"Nous ne comprenons pas"

Des déclarations par la voix de son propre patron, à savoir Morten Bennekou, qui s'est confié auprès de Danish BT : "Nous ne comprenons pas pourquoi Vingegaard ne vient pas en équipe nationale. En U23, il l'a fait, donc nous ne comprenons pas pourquoi il ne participe pas maintenant. Notre succès ne dépend pas de Jonas. Mais nous aimerions beaucoup qu'il soit là. L'entraîneur national est en discussion constante avec son équipe. Mais nous n'avons aucun moyen de pression, nous ne pouvons rien forcer. Nous l'accepterions si Jonas ne veut pas, n'est pas autorisé ou ne peut pas venir en équipe nationale, mais Jonas lui-même n'a donné aucune raison pour son annulation. Il est devenu un poids lourd désormais. S'il le veut, il peut frapper du poing sur la table pour se faire entendre. Regardez Mads Pedersen. C'est lui-même qui a décidé de ne pas participer, pas Trek-Segafredo. Vingegaard est à ce niveau maintenant, donc c'est à lui de décider ce qu'il veut, pas Jumbo-Visma."