Championnats du monde : La Suisse remporte le relais mixte, la France septième, cauchemar pour les Pays-Bas

Journée noire pour les Oranje

La France toujours fanny

CHAMPIONNATS DU MONDE

Classement du relais mixte (2x14,1km) - Mercredi 21 septembre 2022

France à 58"

Cette fois, les secondes sont tombées du bon côté pour Stefan Küng ! Battu de trois secondes par Tobias Foss dimanche lors du contre-la-montre individuel des championnats du monde de Wollongong, en Australie, le Suisse était du côté des vainqueurs ce mercredi à l'occasion du relais mixte. En compagnie de Stefan Bisseger, Mauro Schmid, Marlen Reusser, Nicole Koller et Elise Chabbey, le coureur de Groupama-FDJ a revêtu le maillot arc-en-ciel, en battant de trois secondes l'équipe d'Italie, composée de Filippo Ganna, Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini et Elena Cecchini.. La Suisse succède aux Pays-Bas, vainqueurs en 2019, et à l'Allemagne, victorieuse en 2021 (l'épreuve avait été annulée en 2020). Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'Australie de Luke Plapp, Luke Durbridge, Michael Matthews, Georgia Baker, Alexandra Manly et Sarah Roy, qui a fini à 38 secondes des Suisses.Et la France dans tout ça ? Elle a terminé septième à 58 secondes des vainqueurs, emmenée par Rémi Cavagna, Bruno Armirail, le jeune Eddy Le Huitouze (19 ans), Juliette Labous, Aude Biannic et Coralie Demay, soit deux places de mieux que l'an dernier. En revanche, une équipe a vécu une journée noire, et il s'agit des Pays-Bas. Grands favoris avec leur équipe composée de Mathieu van der Poel, Daan Hoole, Bauke Mollema, Ellen van Dijk, Riejanne Markus et Annemiek van Vlauten, les Néerlandais n'ont pu faire mieux que cinquièmes, à 52 secondes de la Suisse, et ce n'est finalement pas si mal au vu des péripéties qu'ils ont vécu.Et alors que les Pays-Bas avaient déjà perdu beaucoup de temps, leurs chances de médaille ont été définitivement plombées juste après le passage de relais, quand le pneu de van Vlauten, la gagnante des trois Grands Tours cette année, a explosé. La Néerlandaise a chuté, se plaignant du genou et du coude gauches, et Markus et van Dijk ont donc terminé la course à deux.Toutes les épreuves de contre-la-montre sont donc désormais terminées à Wollongong, et les courses en ligne débuteront vendredi avec les juniors garçons. Après sept épreuves, la Grande-Bretagne est en tête du classement des médailles (2 en or, 1 en bronze) devant la Norvège et la Suisse, alors que la France n'est toujours pas montée sur le moindre podium.2- Italie à 3"3- Australie à 38"4- Allemagne à 46"5- Pays-Bas à 52"6- Danemark à 58"7-8- Belgique à 1'499- Pologne à 1'5110- Espagne à 2'44...c