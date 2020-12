Championnats du monde : La Suisse réclame de l'argent à l'UCI

La Suisse passe à l'attaque. Alors que les Championnats du monde de cyclisme devaient à la base se dérouler en août à Aigle et Martigny, la pandémie de coronavirus dans le monde a considérablement modifié les plans de l'Union cycliste internationale (UCI). En effet, à cause de cela, l'instance a finalement décidé de reporter la compétition à fin septembre (24-27 septembre) et de la faire finalement à Imola, en Italie. Suite à cela, le gouvernement fédéral suisse et les cantons de Vaud et du Valais demandent désormais à l'UCI, qui a pour le moment ignoré la demande, d'être remboursés des environ 11 millions d'euros (10,9 pour être précis) que l'organisation a touché de leur part, d'après le quotidien helvète Neue Zürcher Zeitung. Une somme perçue pour financier les Mondiaux 2020 et qui n'ont donc servi à rien, dont cinq millions proviennent directement du Conseil fédéral suisse.

« C’est une question urgente pour nous »

Face à cette situation compliquée, une conseillère nationale de la Suisse s'en est depuis expliqué. « Il serait absurde pour une association sportive mondiale de générer des millions de bénéfices d'argent public après un Championnat du monde qui a finalement été annulé. Nous essayons de faire pression. C’est une question urgente pour nous. Il s’agit de l’argent des impôts. Nous demandons à l'UCI de rembourser immédiatement l'argent reçu, déduction faite des frais encourus, au Gouvernement fédéral, aux cantons et aux communes », a notamment expliqué Aline Trede, interrogée par le journal. Pour rappel, sur le circuit d'Imola, c'est le Français Julian Alaphilippe qui s'était imposé à l'arrivé et s'était emparé du maillot arc-en-ciel.