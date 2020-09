Championnats du monde : La France mise sur Alaphilippe, avec Pinot en joker

« On faisait partie des favoris, là on est plus des outsiders »



A quelques jours des Championnats du monde de cyclisme, on en sait un peu plus pour les Bleus.Alors que l'événement devait initialement se tenir à Aigle-Martigny en Suisse, la donne a changé à cause de la pandémie de coronavirus dans le monde et c'est finalement sur l'autodrome d'Imola en Emilie-Romagne (Italie) que les Mondiaux se tiendront. Un changement de parcours qui a poussé Voeckler à revoir ses plans. De ce fait, une sélection de 13 coureurs, qui sera réduite à huit dimanche après le Tour de France, a été annoncée.Vu la forme du moment, le puncheur de la formation Deceuninck-Quick Step serait alors le leader français, alors que Pinot pourrait avoir un rôle de joker. Médaillé d'argent aux championnats d'Europe, Rémi Cavagna sera aligné sur le chrono.La donne a changé, Thibaut vit un Tour difficile, Romain est out et Julian n'est pas à 100 %. L'abandon de David Gaudu hier (mardi) s'est rajouté à tous les pépins qu'ont connus les coureurs sur qui je comptais pour le 27 septembre, mais d'autres se sont mis en évidence.Julian n'est peut-être pas encore à 100 % mais on le connaît, il a une semaine encore pour monter en puissance après le Tour », a notamment expliqué Voeckler, dans des propos recueillis par L'Equipe. Samedi, ce dernier annoncera aux intéressés sept noms qui seront au départ le 27 septembre, le 8eme nom attendre encore un peu. « Ils seront prévenus personnellement samedi soir pour qu'ils puissent déjà se mettre le Mondial en tête, a précisé le sélectionneur français.» Réponse le 23 septembre pour la liste définitive.Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Julien Bernard (Trek-Segafredo), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Guillaume Martin (Cofidis), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Quentin Pacher (B&B Hotels-Vital Concept), Pierre-Luc Perichon (Cofidis), Nans Peters (AG2R-La Mondiale), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept) et Alexis Vuillermoz (AG2R-La Mondiale)Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Benjamin Thomas (Groupama-FDJ)Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), Juliette Labous (Sunweb), Sandra Levenez (Arkéa-Samsic), Victorie Guilman (FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope) et Evita Muzic (FDJ-Nouvelle Aquitaine Futuroscope)Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) et Juliette Labous (Sunweb)