Championnats du Monde (F/Contre-la-montre) : Van der Breggen décroche enfin le graal

Les Françaises hors du Top 10

CYCLISME / CHAMPIONNATS DU MONDE

Contre-la-montre (F) - Imola (circuit automobile) (31,7km) - Jeudi 24 septembre 2020

La cinquième est la bonne ! Ce jeudi, Anna van der Breggen a remporté le titre du contre-la-montre des championnats du monde de cyclisme, long de 31,7 kilomètres et disputé sur le circuit automobile d'Imola en Italie.De son côté, l'Allemande Lisa Brennauer, championne du monde en 2014, finit au pied du podium, même si elle n'avait plus connu un aussi bon résultat depuis sa médaille de bronze décrochée en 2015.La récente vainqueur du Giro Rosa, médaillée d'argent sur cette même discipline à quatre reprises par le passé, en 2015 puis sur les trois dernières éditions (2017, 2018 et 2019), a peut-être également profité de la lourde chute de la tenante du titre, à savoir l'Américaine Chloé Dygert, sacrée en 2019 du côté d'Harrogate., avant sa chute dans un virage à droite et son abandon. Les Françaises terminent hors du Top 10 mais dans le Top 20. Audrey Cordon-Ragot prend la onzième place, soit sa meilleure performance dans la discipline dans des Mondiaux, tandis que la championne de France en titre, à savoir Juliette Labous, termine 17eme.Marlen Reusser (SUI) à 15’’58Ellen van Dijk (PBS) à 31’’46Lisa Brennauer (ALL) à 45’’06Grace Brown (AUS) à 1'01’’20Amber Leone Neben (USA) à 1'20’’32Emma Cecilie Norsgaard Jorgensen (DAN) à 1'22’’12Mieke Kroger (ALL) à 1'31’’10Lauren Stephens (USA) à 1'43’’03Vittoria Bussi (ITA) à 1'46’’62