Championnats du monde / Evenepoel : « Si je dis que je viens pour un Top 5, ce serait un peu mentir »

Il sera, à n'en pas douter, l'un des hommes à suivre à l'occasion de cette édition 2022 des championnats du monde de cyclisme sur route. Il y a quelques jours seulement, le Belge Remco Evenepoel a remporté l'édition 2022 du Tour d'Espagne, soit son tout premier Grand Tour. Le coureur est actuellement du côté de l'Australie où se déroulera alors ces fameux Mondiaux, dès ce dimanche 18 septembre et jusqu'au dimanche 25 septembre prochain. Et ce dimanche 18 justement, c'est l'épreuve du contre-la-montre individuel qui aura alors lieu. Une épreuve durant laquelle Evenepoel, aujourd'hui âgé de seulement 22 ans, semble bel et bien avoir l'intention de briller. Le coureur semble être même particulièrement serein et plutôt sûr de lui.

"Oui, je viens avec de l'ambition"

C'est lors d'une conférence de presse relayée par la RTBF que le principal intéressé s'est ainsi exprimé, ne cachant clairement pas ses ambitions : "Oui, je viens avec de l’ambition. Si je disais que je viens pour un Top 5, ce serait un peu mentir. Dans un championnat, il faut toujours viser le podium, surtout pour moi dans un chrono. Après, si plusieurs gars sont meilleurs que vous, il n’y a rien à faire. Ce parcours me plaît, il me va bien, à condition que les jambes soient là. Il y a pas mal de mètres de dénivelé." Pour également évoquer notamment sa préparation : "Ce vendredi, j’ai fait un entraînement assez long, de trois heures. Tout s’est bien déroulé, les sensations d’aujourd’hui étaient bonnes. Samedi, je vais faire la reconnaissance du parcours et j’espère ajouter encore un peu de force sur les pédales. Avec la bonne récupération, le repos et les entraînements, j’espère que tout va bien se passer dimanche sur le contre-la-montre. C’est normal que l’on me pointe parmi les favoris, car mon chrono sur la Vuelta était très très bon. Si je peux retrouver les mêmes jambes, alors je pourrais bien me battre avec Filippo Ganna et les autres. Mais d’abord, il faut avoir les jambes. La tête fera tout et pour le moment, j’ai une tête assez forte et qui va bien car je viens de remporter une très belle course."