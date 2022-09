Championnats du monde : Evenepoel content de sa forme à une semaine de la course en ligne

Vingt-deux ans et déjà six médailles décrochées dans des championnats du monde ou d’Europe ! Remco Evenepoel justifie année après année son statut de prodige du cyclisme, et ce dimanche, à peine une semaine après avoir remporté la Vuelta, le Belge a glané la médaille de bronze des Mondiaux de contre-la-montre, derrière le Norvégien Tobias Foss et le Suisse Stefan Küng. Le coureur de Quick-Step Alpha Vinyl a pourtant dû digérer un voyage de 24 heures entre Madrid et l’Australie, et un décalage horaire de huit heures avec Wollongong. Et malgré tout, il était en bonne forme physique, comme il l’a confié en conférence de presse ce dimanche après le chrono. « Aujourd'hui, c’est le premier jour où j'ai commencé à me sentir un peu normal. Au début de la semaine, en fait, je n'étais pas bon du tout. J'avais un peu peur pour aujourd'hui, pour être honnête. Mais je pense que ce que j'ai pu faire sur mon vélo aujourd'hui était tout simplement bon. Il n'y avait que deux gars plus forts que moi, donc rien à redire. (...) J'ai eu un mauvais moment au début du deuxième tour. Le vent est tombé complètement dans la deuxième partie de la course, ce qui signifiait moins de vent arrière, donc il fallait toujours pousser plus sans profiter plus du vent arrière pour aller plus vite. J'espère juste que je pourrai récupérer et garder ces sensations jusqu’à dimanche prochain. Je sens que je peux déjà m'endormir maintenant. La saison devient assez longue. J'espère juste que je pourrai bien récupérer et arriver dimanche avec des jambes fraîches car j'en aurai besoin pour une course de sept heures. »

La Belgique a de quoi faire peur !

Au sein d'une équipe belge dont il sera le co-leader avec Wout Van Aert, Remco Evenepoel aura le statut de favori dimanche prochain, au même titre qu'un Tadej Pogacar, un Mathieu van der Poel voire un Julian Alaphilippe si ce dernier a retrouvé la forme après sa chute sur la Vuelta. Cette course en ligne de 267 kilomètres promet de faire des étincelles !