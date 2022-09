Championnats du monde / Espagne : Ayuso remplacé par Garcia Cortina

#Wollongong2022 | @ivan_cortina disputará la prueba en línea del Campeonato del Mundo de Carretera 2022🌈



El ciclista asturiano formará parte del #TeamESPciclismo 🇪🇸 tras la renuncia de Juan Ayuso.



Comunicado📎https://t.co/G8xzu4i3eS

— Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) September 14, 2022

Huit Espagnols sélectionnés

Les différentes équipes nationales continuent à être peaufinées. Dans le but d'arriver prêtes à l'occasion de l'édition 2022 des championnats du monde de cyclisme sur route, qui se déroulera du côté de l'Australie, entre les dimanches 18 et 25 septembre prochains. Du côté de l'Espagne, un changement majeur est à signaler. En effet,. Ayuso, tout récent troisième du classement général du dernier Tour d'Espagne, a préféré déclarer forfait, d'après la RFEC, soit la Fédération royale espagnole de cyclisme, qui a officialisé cette nouvelle pas plus tard que ce mercredi. C'est ce dimanche que Juan Ayuso, âgé aujourd'hui de seulement 19 ans, est monté sur le podium de cette édition 2022 de la Vuelta, en prenant cette fameuse troisième place finale, lui dont la première victoire chez les professionnels est intervenue à l'occasion du circuit de Getxo.Dès ce mardi soir, le principal intéressé avait indiqué à sa Fédération qu'il ne souhaitait pas être de la partie à l'occasion de ces fameux Mondiaux, "après le gros effort réalisé sur la Vuelta", selon la RFEC, qui a également précisé comprendre cette décision. En tout, à l'occasion de ces fameux Mondiaux, la sélection espagnole de cyclisme sera composée d'un total de huit hommes. Ces derniers prendront part à la course en ligne, qui aura lieu dans l'est de l'Australie, et plus précisément du côté de Wollongon, comme l'a d'ailleurs également précisé la RFEC.D'ailleurs, ce dernier prendra également part à l'épreuve du contre-la-montre individuel. L'Espagne sera présente sur l'épreuve du contre-la-montre par équipes mixte, avec Raul Garcia, Oier Lazkano et Ivan Romeo chez les hommes, Lourdes Oyarbide, Sandra Alonso et Idoia Eraso chez les dames.