Championnats du monde : Cosnefroy devrait finalement être là !

Cosnefroy est dans l'avion

Un renfort de plus pour l'équipe de France de cyclisme ! Selon toute vraisemblance, Benoit Cosnefroy va bel et bien participer à la course en ligne des championnats du monde de Wollongong, en Australie, ce dimanche. Dans un premier temps, le coureur d'AG2R Citröen avait annoncé dès le mois de juin à son sélectionneur Thomas Voeckler qu'il ne souhaitait pas participer (« Il faut savoir prendre des décisions parfois difficiles et ne pas aller au Mondial est un choix fort et assez dur », avait-il expliqué selon des propos recueillis par L'Equipe). Mais il y a dix jours, il a remporté le Grand Prix de Québec, en battant notamment Wout Van Aert et Tadej Pogacar, et Voeckler est revenu à la charge. Cosnefroy a visiblement dit non, puisqu'il ne figurait pas dans la liste des sélectionnés annoncée mardi dernier (liste composée de Julian Alaphilippe, Bruno Armirail, Romain Bardet, Rémi Cavagna, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal et Pavel Sivakov). Mais un nouveau rebondissement est en train de se produire.Selon l'AFP et L'Equipe, Benoit Cosnefroy a pris ce lundi l'avion en direction de l'Australie. Thomas Voeckler ne donnera d'explication que mercredi lors de sa conférence de presse, mais les deux médias ont eu la confirmation auprès de l'encadrement des Bleus., à la veille du départ. Ce retournement de situation signifie que l'un des coureurs sélectionnés ne pourra pas prendre le départ, comme le veut le règlement, et il devrait s'agir de l'un des deux coureurs ayant pris part au contre-la-montre de dimanche, Bruno Armirail ou Rémi Cavagna. L'arrivée de Cosnefroy est un atout de poids pour l'équipe de France, qui visera le triplé avec Julian Alaphilippe, mais qui ne s'interdit pas de miser sur un autre coureur en cas de défaillance du double champion du monde, qui vit une année noire jusque-là. Thomas Voeckler, maître-tacticien comme il l'a prouvé à Imola en 2020 et à Louvain en 2021, n'hésitera pas à jouer la carte Cosnefroy si besoin.