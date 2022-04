Championnats du monde : Alaphilippe leader des Bleus

Autour de son leader L'an dernier à Innsbruck, Alaphilippe faisait déjà partie des favoris et était en tête en fin de course, avant de craquer complètement dans la dernière ascension. Si par hasard la course devait se disputer au sprint, la Français pourrait miser sur Christophe Laporte. Le huitième coureur de l'équipe de France sera dévoilé ultérieurement. Pour le contre-la-montre, où la France attend également un champion du monde depuis 1997 (Laurent Jalabert) et n'est monté que sur un podium en 21 ans (Jérôme Coppel 3eme en 2015), ce sont Pierre Latour (AG2R-La Mondiale) et Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) qui défendront les couleurs tricolores.