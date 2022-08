Championnats d'Europe : Une sélection française avec Démare en chef de file

Thomas et Grondin comme chances de médailles sur la piste

ROUTE

Épreuve en ligne masculine :

Épreuve en ligne féminine :

Contre-la-montre masculin :

Contre-la-montre féminin :

PISTE

Endurance masculine :

Sprint masculin :

Endurance féminine :

Sprint féminin :

BMX

Freestyle masculin :

Freestyle féminin :

VTT

La sélection est tombée. Ce vendredi, via son compte Twitter officiel, la Fédération française de cyclisme (FFC) a dévoilé les noms des différents coureurs qui défendront. Pour ce qui est de la course en ligne, qui aura alors lieu le dimanche 14 août prochain, on retrouve notamment, et même en chef de file, Arnaud Démare, qui n'était pas présent sur cette dernière édition du Tour de France. Ce dernier, qui a ramené le maillot cyclamen de la dernière édition du Giro, fera partie des grands favoris à la victoire finale, en cas d'arrivée au sprint.A ses côtés, on retrouve également un autre sprinteur, à savoir Bryan Coquard. En tout, cette fameuse équipe de France de cyclisme sur route sera composée d'un total de huit éléments., comme également le BMX freestyle, sans oublier la piste. Pour cette dernière épreuve, deux grosses chances sont à signaler côté français, à savoir Benjamin Thomas, qui n'est autre que le champion du monde en titre de la course aux points, mais également Donavan Grondin, pour ce qui est de la course scratch.Rudy Barbier, Thomas Boudat, Bryan Coquard, Arnaud Démare, Dorian Godon, Hugo Hofstetter, Jérémy Lecroq, Clément RussoVictoire Berteau, Clara Copponi, Audrey Cordon-Ragot, Coralie Demay, Eugénie Duval, Juliette Labous, Gladys Verhulst, Margaux Vigiesélection annoncée ultérieurementAudrey Cordon-Ragot, Juliette LabousThomas Boudat, Thomas Denis, Donavan Grondin, Quentin Lafargue, Valentin Tabellion, Benjamin ThomasTimmy Gillon, Rayan Helal, Melvin Landerneau, Sébastien VigierVictoire Berteau, Marion Bordas, Clara Copponi, Valentine Fortin, Jade LabastugueMathilde Gros, Julie Michaux, Marie-Divine KouameIstvan Caillet, Kévin Fabregue, Anthony JeanjeanLisa-Marie Blanc, Laury PerezLes sélections seront annoncées à partir du 9 août