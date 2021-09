Championnats d’Europe : Trois médailles françaises chez les jeunes, dont une en or

Encore quatre courses au programme

Quatrième médaille pour la France aux championnats d’Europe de cyclisme de Trente, la quatrième pour les jeunes ! Après le bronze d’Eddy Le Huitouze sur le contre-la-montre juniors, ce sont Romain Grégoire, Lenny Martinez et Églantine Rayer qui ont été médaillés ce vendredi sur la course en ligne dans la même catégorie. Honneur à Romain Grégoire, le Bisontin de 18 ans membre de l’équipe U19 d’AG2R-Citroën, qui est devenu champion d’Europe au terme des 170 kilomètres autour de la ville italienne, en s’imposant dans un sprint à trois face au Norvégien Per Strang Hagenes et à son ami Lenny Martinez, eux aussi nés en 2003. «On était trois à la fin, donc ça nous a permis de rouler à fond jusqu’aux 500 derniers mètres car on serait tous récompensés. On ne s’est pas posé de questions et ça a permis au peloton de ne pas revenir. Je savais qu’il fallait virer deuxième, j’ai réussi à prendre l’intérieur sur le Norvégien dans le dernier virage, je n’ai pas réfléchi jusqu’à la ligne et ça a tenu. Je suis très fier. C’est la consécration. Je savais que j’avais fait une belle saison mais il me manquait un titre international, et je ne me suis pas raté », s’est réjoui le champion d’Europe au micro de La Chaîne L’Equipe.Du côté des filles, Églantine Rayer, née en 2004, a terminé troisième de la course en ligne longue de 67,6 kilomètres, derrière l’Allemande Linda Riedmann et l’Italienne Eleonora Ciabocco. Quatre courses en ligne sont encore au programme de cet Euro : celle des U23 filles ce vendredi en fin d’après-midi, celle des U23 garçons samedi matin, celle des femmes samedi après-midi et celle des hommes dimanche après-midi.