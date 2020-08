Championnats d’Europe : La sélection française dévoilée

Prévus à Trente, en Italie, les championnats d’Europe de cyclisme sur route ont finalement été relocalisés pour cause de pandémie de coronavirus à Plouay, en Bretagne, du 24 au 28 août prochain (Trente les accueillera en 2021). Et ce vendredi, la Fédération française de cyclisme a dévoilé une grosse partie de la sélection. En effet, sept des huit coureurs qui participeront à la course en ligne du 26 août (soit trois jours avant le départ du Tour de France à Nice) sont déjà connus. Il s’agit de Thomas Boudat (Arkéa Samsic), Nacer Bouhanni (Arkéa Samsic), Lilian Calmejane (Total Direct Énergie), Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale), Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept), Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et Anthony Roux (Groupama-FDJ). Le huitième coureur sera à désigner parmi Maxime Bouet (Arkéa Samsic), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Énergie), Arnaud Demare (Groupama-FDJ), Nans Peters (AG2R La Mondiale) et Clément Venturini (AG2R La Mondiale). Pour le contre-la-montre, les deux heureux élus se nomment Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) et Anthony Roux (Groupama-FDJ).

Les Français n'ont jamais été champions d'Europe

Autorisés depuis 2016 pour les coureurs professionnels, les championnats d’Europe ont vu la victoire du Slovaque Peter Sagan en 2016 à Plumelec, du Norvégien Alexander Kristoff en 2017 à Herning, de l'Italien Matteo Trentin en 2018 à Glasgow et de l'Italien Elia Viviani en 2019 à Alkmaar pour la course en ligne, et de l'Espagnol Jonathan Castroviejo en 2016, du Belge Victor Campenaerts en 2017 et 2018 et du Belge Remco Evenepoel en 2019 pour le contre-la-montre. Pour qui les maillots bleus aux étoiles jaunes cette année ? Réponse dans deux semaines.