Championnats d'Europe : La sélection française avec Thibaut Pinot, Romain Bardet et Guillaume Martin

Sur un parcours accidenté, l'Équipe de France Élite Hommes peut nourrir de belles ambitions sur ces Championnats d'Europe Route ! #EuroRoad21 pic.twitter.com/DkbRDWed9z

— FFC (@FFCyclisme) September 1, 2021

Aux Championnats d'Europe de cyclisme sur route, l'équipe de France va se présenter avec plusieurs prétendants au titre continental. Ce mercredi, Thomas Voeckler a dévoilé sa sélection pour l'épreuve prévue dans la ville italienne de Trente au début du mois de septembre. Et elle est suffisamment équipée pour s'adapter à tous les scénarios possibles. Les huit tricolores retenus pour l'épreuve en ligne sont : Romain Bardet, Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre, Benoît Cosnefroy, Valentin Madouas, Thibaut Pinot, Guillaume Martin et Pierre-Luc Périchon.Pas en réussite aux Jeux Olympiques de Tokyo avec sa 27eme place, Guillaume Martin va avoir l'occasion de se rattraper en surfant sur sa forme actuelle qui lui permet de pointer au deuxième rang du classement général de la Vuelta. Il ne sera pas le seul à avoir les armes pour briller sur la tracé de 179,2 km dessiné à proximité du Lac de Garde. Romain Bardet qui reste sur une victoire d'étape sur le Tour d'Espagne mais aussi sur Thibaut Pinot qui va faire son retour dans la sélection tricolore seront capables d'endosser le costume de leader.. Warren Barguil, Aurélien Paret-Peintre, Benoît Cosnefroy et Pierre-Luc Périchon ont aussi les atouts pour s'illustrer sur un circuit dont le dénivelé s'élève à 1765m.Pour le contre-la-montre qui est prévu le jeudi 9 septembre, trois jours avant la course en ligne, les espoirs tricolores vont reposer sur les épaules de Rémi Cavagna, le vice-champion d'Europe en titre, et Bruno Armirail. Ils vont s'attaquer à un parcours plat de 22,4 km.