Championnats d'Europe : Jakobsen devance Démare au sprint et rafle l'or

Un nouveau podium pour la France

CYCLISME - CHAMPIONNATS D'EUROPE

Murnau - Munich (207,9km) - Dimanche 14 août 2022

Arnaud Démare (France) mt

Le nouveau champion d’Europe est néerlandais !qui s’en était remis à Matteo Trentin (2018), Elia Viviani (2019), Giacomo Nizzolo (2020) et Sonny Colbrelli (2021) pour briller ces dernières années. En terres allemandes, le champion des Pays-Bas 2019 a répondu présent sur ce parcours de 207,9 km, débuté à Murnau et sur lequel les sprinteurs étaient particulièrement attendus. Ce tracé a amené le peloton à passer à six reprises la ligne d’arrivée dans un circuit qu’il a entamé à 70 km de bouquet final dans les rues munichoises. Deux outsiders, à savoir le Suisse Silvan Dillier et l’Autrichien Lukas Pöstlberger, ont formé l'échappée dès le départ.Leur petit numéro aura duré un long moment et c’est à environ trente kilomètres de l’arrivée qu’ils ont été repris par un peloton qui a durci logiquement le ton. Les nations favorites sont restées groupées jusqu’au bout, l’Italie roulant à un rythme très soutenu dans la dernière ligne droite pour tenter de conserver sa propriété. Un rêve brisé par Fabio Jakobsen, auteur de sa 37eme victoire en carrière. Déjà la douzième en 2022, lui qui avait levé les bras pour la dernière fois au Danemark lors de la deuxième étape du Tour de France.. Benoit Cosnefroy ayant obtenu la médaille de bronze l’an dernier,Tim Merlier (Belgique) mtDanny van Poppel (Pays-Bas) mtSam Bennett (Irlande) mtLuka Mezgec (Slovénie) mtElia Viviani (Italie) mtMads Pedersen (Danemark) mtAlberto Dainese (Italie) mtMartin Laas (Estonie) mt