Championnats d’Europe (H) : Le titre pour Giacomo Nizzolo devant Arnaud Démare

August 26, 2020 16:25 Au terme d'une course où l'Italie a déployé sa stratégie de bout en bout, Giacomo Nizzolo s'est montré plus fort qu'Arnaud Démare et Pascal Ackermann au sprint pour remporter le titre de champion d'Europe.