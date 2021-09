Championnats d’Europe (F) : Victoire en solitaire pour Ellen van Dijk

Les Pays-Bas avaient une revanche à prendre. Surprises à Tokyo alors que leur collectif était donné favori, les Néerlandaises sont allées chercher le titre de champion d’Europe à Trente au terme d’une course de 107,2 kilomètres, soit huit tours du circuit de 13,2 kilomètres qui accueille les épreuves. Très tôt, l’Allemagne et les Pays-Bas ont démontré leurs ambitions en imposant leur tempo au peloton mais, dans la première ascension de la difficulté du circuit, le Povo, Eugénie Duval a tenté sa chance. La Tricolore a vu l’Allemand Tanja Erath prendre sa roue mais le peloton a fini par revenir. Les Bleues ont démarré fort cette course en ligne avec Audrey Cordon-Ragot qui en a remis une couche mais sans beaucoup plus de succès. En effet, l’accélération de l’Israélienne Omer Shapira a incité le peloton à revenir sur la Tricolore. Ayant de la suite dans les idées, Eugénie Duval a tenté une nouvelle fois sa chance mais le peloton, mené notamment par la Norvège, n’a pas laissé partir. Dans le quatrième des huit tours, l’Italienne Sofia Bertizzolo a tenté sa chance mais c’est Ellen van Dijk qui a ouvert les hostilités pour les Pays-Bas.

Van Dijk était imperturbable

Trois coureuses ont pu prendre sa roue dont la Française Aude Biannic mais cette dernière a ensuite été assez rapidement distancée, laissant l’Italienne Soraya Paladin et l’Allemande Romy Kasper avec la Néerlandaise aux avant-postes. C’est alors que les Pays-Bas ont perdu une de leurs cartes avec Marianne Vos qui a semblé souffrir de la chaleur. Avec une de leur représentantes devant, l’Allemagne et les Pays-Bas ont coupé toute velléité de chasse pendant un moment. En tête de course, le rythme imposé par Ellen van Dijk n’a pas été sans conséquences avec Romy Kasper puis Soraya Paladin qui n’ont pas été en mesure de suivre. La Néerlandaise s’est isolée en tête de course dans l’avant-dernier tour. Ce qui a provoqué des réactions dans le peloton, notamment celle de l’Allemande Liane Lippert, qui a permis de former un groupe de huit coureuses. Toutefois, malgré tous leurs efforts, il n’a pas été possible de revenir sur Ellen van Dijk qui s’impose en solitaire. Liane Lippert a remporté le sprint du peloton pour la médaille d’argent devant Rasa Leleivyte à plus d’une minute quand Juliette Labous prend la 18eme place.



CYCLISME / CHAMPIONNATS D’EUROPE (F)

Course en ligne (107,2km) - Samedi 11 septembre 2021

1- Ellen van Dijk (PBS) en 2h50’35’’

2- Liane Lippert (ALL) à 1’18’’

3- Rasa Leleivyte (LIT) à 1’18’’

4- Katarzyna Niewiadoma (POL) à 1’18’’

5- Demi Vollering (PBS) à 1’18’’

…

18- Juliette Labous (FRA) à 2’29’’

…