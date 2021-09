Championnats d'Europe (CLM) : Küng roi du chrono !

CHAMPIONNATS D'EUROPE / CONTRE-LA-MONTRE

Classement final (22,4km) - Jeudi 9 septembre 2021

1- Stefan Küng (SUI) en 24'29

2- Filippo Ganna (ITA) à 8"

3- Remco Evenepoel (BEL) à 15"

4- Stefan Bisseger (SUI) à 23"

5- Max Walscheid (ALL) à 38"

6- Edoardo Affini (ITA) à 39"

7- Kasper Asgreen (DAN) à 52"

8- Maciej Bodnar (POL) à 1'04

9- Rémi Cavagna (FRA) à 1"06

10- Joao Almeida (POR) à 1'17

...

15- Bruno Armirail (FRA) 1'35

...



Plus d'infos à venir...



Dans l’épreuve féminine, c’est la Suissesse Marlen Reusser qui a revêtu le maillot bleu à étoiles jaunes, en s’imposant avec 19 secondes sur la Néerlandaise Ellen Van Dijk et 1’02 sur l’Allemande Lisa Brennauer. Seule Française engagée, la championne de France de la spécialité Audrey Audrey Cordon-Ragot a terminé 15eme à 2’36 de la gagnante. Du côté des moins de 23 ans, la victoire est revenue au Danois Johan Price-Pejtersen devant le Norvégien Soren Waerenskjold et le Néerlandais Daan Hoole (19eme place pour le Français Hugo Page) chez les hommes, et à l’Italienne Vittoria Guazzini devant l’Allemande Hannah Ludwig et l’Italienne Elena Pirrone (6eme place pour la Française Marie Le Net) chez les femmes.