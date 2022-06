Championnats de France : L’édition 2024 dans la Manche

Une course en ligne inspirée de la Polynormande

Après Cholet (Maine-et-Loire) en 2022 et Hazebrouck (Nord) en 2023, direction la Manche pour les championnats de France 2024 ! La Fédération française de cyclisme a annoncé ce vendredi que la candidature portée par la Communauté d’Agglomération du Mont Saint-Michel Normandie et la ville de Saint-Martin de Landelles avait été retenue pour organiser ces championnats nationaux., qui devrait se tenir à Florence en Italie comme l’a révélé La Gazzetta dello Sport mercredi. C’est la première fois que le département n°50 accueillera des championnats de France, une compétition créée en 1907, et qui s’est toujours tenue en région parisienne jusqu’en 1941, avant de s’exporter en province. Selon les informations que Ouest France avait dévoilé en décembre dernier au moment du dépôt de la candidature, le contre-la-montre partirait du Mont Saint-Michel, dans un décor qu’on imagine grandiose, comme cela avait été le cas lors du Grand Départ Tour de France 2016, et arriverait à Saint-Martin-de-Landelles, la ville de Daniel Mangeas, emblématique speaker du Tour de France pendant 40 ans.La course en ligne, quant à elle, proposerait un circuit entre Avranches et Saint-Martin-de-Landelles, grandement inspiré du parcours de la Polynormande, cette classique estivale comptant pour la Coupe de France de cyclisme et remportée l'an passé par Valentin Madouas. Juste avant le Tour,qui seront forcément dans la tête de tous. En attendant 2024, les prochains championnats de France se tiendront du 23 au 26 juin à Cholet, et chez les hommes, Rémi Cavagna (course en ligne) et Benjamin Thomas (contre-la-montre) remettront leur titre en jeu, après leur victoire de l'an passé du côté d'Epinal.