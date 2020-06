Championnats de France : L'édition 2020 n'aura finalement pas lieu à Plumelec

🔴 #Cyclisme. La commune de Plumelec a jeté l’éponge. Malgré tout, les championnats de France pourraient avoir lieu dans le Morbihan ! https://t.co/mHVBkgSkwH pic.twitter.com/wihve3A1Xf

La FFC compte toujours sur le Morbihan

La côte de Cadoudal ne sacrera pas de champion de France cette année. Prévus depuis plus d’un an, les championnats de France de cyclisme sur route n’auront finalement pas lieu autour de Plumelec, haut-lieu du cyclisme dans le Morbihan. Ce lundi, selon une information du quotidien Ouest-France, le Conseil Municipal de la ville a voté en faveur d’une motion renonçant à accueillir la crème du cyclisme hexagonal du 21 au 23 août prochain, soit une semaine avant le Grand Départ du Tour de France à Nice le 29 août. Une décision qui intervient alors que le maire de Plumelec, Stéphane Hamon, n’avait pas caché sa réticence à maintenir l’événement sur le sol de sa commune en raison des mesures sanitaires nécessaires et liées à la crise du coronavirus.Les « France » à Plumelec devaient être suivis les championnats d’Europe, organisés à Plouay du 24 au 28 août. Toutefois, la Fédération Française de cyclisme (FFC) compte toujours organiser les courses aux maillots tricolores sur les terres du Morbihan et aux mêmes dates. Une possibilité qui reste toutefois conditionnée à l’aval de la préfecture du département, qui doit statuer sur ce sujet le 20 juin prochain. Le « plan B » de la FFC pourrait, toujours selon le quotidien Ouest-France, être la ville de Sarzeau dont le maire n’est autre que... le président de l’Union Cycliste Internationale David Lappartient. Le choix de la ville située sur le littoral pourrait toutefois changer la donne concernant l’attrait de ces championnats de France, avec un parcours autour de Sarzeau qui serait plus intéressant pour les sprinteurs.