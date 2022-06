Championnats de France (H/Course en ligne) : Le maillot tricolore pour Florian Sénéchal

#Cholet22 | Sous l'impulsion de @TeamCOFIDIS et @GroupamaFDJ, le peloton tente de réduire l'écart avec le groupe de tête qui est toujours de 2'25min. pic.twitter.com/OlVFPoA4zy

CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE (H)

Course en ligne (240km) - Dimanche 26 juin 2022

Florian Sénéchal succède à son coéquipier Rémi Cavagna. Dans une course en ligne des championnats de France qu’un formation Groupama-FDJ devait cadenasser grâce à sa supériorité numérique, ce sont les équipes Cofidis et Quick-Step Alpha Vinyl qui ont su dynamiter l’épreuve. Disputée sur douze tours du circuit de 20 kilomètres déjà emprunté ce samedi lors du titre national remporté par Audrey Cordon-Ragot chez les femmes, la lutte pour le maillot bleu-blanc-rouge a très vite été animée. En effet, un groupe de cinq coureurs dont Benoît Cosnefroy, Pierre Latour ou encore Pierre Rolland s’est formé mais sans jamais prendre plus de 30 secondes d’avance sur le peloton. L’écart n’a commencé à prendre de l’ampleur qu’après la jonction effectuée par onze autres coureurs dont Clément Champoussin, Fabien Doubey, Aurélien Paret-Peintre ou encore Valentin Madouas, représentant à l’avant la formation Groupama-FDJ, épouvantail de ce championnat de France. Emmené par les coéquipiers du grandissime favori Arnaud Démare et la formation Cofidis, le peloton n’a jamais laissé plus de deux minutes et demie à cette échappée. Un groupe de tête qui a progressivement perdu des éléments alors que la formation St Michel-Auber 93 a missionné Stéphane Rossetto afin de rouler aux côtés de Matthieu Ladagnous et Clément Davy.A trois tours et demie de l’arrivée, l’écart est redescendu sous les deux minutes et a alors commencé à fondre dangereusement. La réaction a été immédiate avec Benoît Cosnefroy qui a placé un démarrage pour relancer l’échappée, qui a alors perdu Donavan Grondin, Clément Russo puis Clément Champoussin. C’est finalement une accélération du champion de France du contre-la-montre Bruno Armirail qui a mis fin à cette échappée avec 33 kilomètres encore à parcourir avant l’arrivée. Toutefois, les velléités offensives n’ont pas été éteintes avec le tenant du titre Rémi Cavagna, Aurélien Petit et Mathieu Burgaudeau qui sont immédiatement sortis du peloton. Toutefois, ce dernier a ensuite glissé dans un virage à gauche, allant lourdement au sol avant d’abandonner. Rémi Cavagna et Aurélien Petit ont ensuite vu Matis Louvel faire la jonction. Un trio qui a tenté en vain de creuser l’écart mais qui a été repris à seize kilomètres de l’arrivée. Sandy Dujardin a alors profité d’un faux-plat montant pour s’isoler en tête de course mais sa fuite n’a duré que 3500 mètres. A l’approche de la dernière ascension de la Côte de la Séguinière, c’est la formation Cofidis qui s’est installée aux avant-postes avec une idée derrière la tête.De son côté, bien placé tout au long de la course pour sa reprise, Julian Alaphilippe s’est mué en équipier de Florian Sénéchal pour lui permettre d’aborder la pente dans les meilleures conditions. Quand Benjamin Thomas a profité du travail de ses équipiers pour partir seul, le coureur de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl a pu rapidement faire la jonction. Un duo qui a très vite distancé le peloton quand un quatuor composé d’Anthony Turgis, Warren Barguil, Axel Zingle et Alexis Vuillermot a tenté de faire la jonction. Alors que ce dernier a coupé son effort, le trio a pu recoller à 1300 mètres de la ligne d’arrivée, en vue d’un sprint à cinq pour le titre de champion de France. Benjamin Thomas s’est alors sacrifié pour son coéquipier chez Cofidis Axel Zingle mais ce dernier a été lancé trop tôt dans le sprint. Florian Sénéchal n’a pas manqué l’occasion de faire parler sa pointe de vitesse pour remporter son premier titre de champion de France devant Anthony Turgis et Axel Zingle. Arnaud Démare a mis un point d’honneur à régler le sprint du peloton mais doit se contente de la sixième place, bien loin des ambitions annoncées par le vainqueur du maillot cyclamen sur le dernier Giro.Anthony Turgis (FRA/TotalEnergies) mtAxel Zingle (FRA/Cofidis) mtWarren Barguil (FRA/Arkéa-Samsic) mtBenjamin Thomas (FRA/Cofidis) à 6’’Arnaud Démare (FRA/Groupama-FDJ) à 26’’Romain Cardis (FRA/St Michel-Auber 93) à 26’’Sandy Dujardin (FRA/TotalEnergies) à 26’’Thomas Boudat (FRA/Go Sport-Roubaix Lille Métropole) à 26’’Hugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) à 26’’