Championnats de France (H/contre-la-montre) : Armirail titré pour la première fois

C'est pour lui une grande première. Ce jeudi, du côté de Cholet et à la surprise générale, le Français Bruno Armirail, pensionnaire de la formation Groupama-FDJ, a remporté le titre de champion de France de contre-la-montre, pour la toute première fois depuis le début de sa carrière. Il s'agit également de la toute première victoire de la carrière du coureur, aujourd'hui âgé de 28 ans. Pour parvenir à ses fins, le rouleur, qui mesure 1,90 mètres, a très largement devancé deux anciens champions de France de la spécialité, à savoir Rémi Cavagna, titré en 2020, mais également le tenant du titre Benjamin Thomas, qui accusent, à l'arrivée, respectivement un retard de 24 et 30 secondes sur le grand vainqueur du jour, dans un chrono long de 44,3 kilomètres, où l'écart entre les protagonistes a surtout été fait lors de la fin de parcours.

Et de six pour Cordon-Ragot !

C'est alors à ce moment-là que Cavagna mais également Thomas ont semblé avoir bien plus de mal, alors qu'au deuxième intermédiaire, soit après 19,2 kilomètres d'intenses efforts, les trois hommes se tenaient encore en sept secondes seulement. Cette distance, le vainqueur du jour, troisième en 2020 puis deuxième en 2021, a été le seul parmi tous les engagés à l'avoir bouclée en moins de 51 minutes, et plus précisément dans un temps de 50 minutes et 50 secondes, à une moyenne de 52,3 kilomètres/h. Bruno Armirail n'aura pas la possibilité de pouvoir porter son tout nouveau maillot à l'occasion du prochain Tour de France, qui se déroulera entre le vendredi 1er et le dimanche 24 juillet prochains, dans la mesure où il n'a pas été sélectionné par sa formation Groupama-FDJ. L'an passé, le principal intéressé était pourtant bien présent sur la prestigieuse course cycliste. Chez les dames, toujours ce jeudi du côté de Cholet, c'est Audrey Cordon-Ragot qui a été sacrée, sur cette même discipline, pour la sixième fois.