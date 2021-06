Championnats de France (H) : Thomas roi du chrono !

Cordon-Ragot sacrée chez les femmes

CHAMPIONNATS DE FRANCE / CONTRE-LA-MONTRE

Classement final (45,6km) - Jeudi 17 juin 2021

Un maillot bleu-blanc-rouge de plus dans (l’immense) armoire de Groupama-FDJ ! La formation dirigée par Marc Madiot a signé un incroyable triplé lors des championnats de France de contre-la-montre, ce jeudi à Epinal. Sur un parcours de 45,6 kilomètres un peu vallonné, autour de la capitale des Vosges, c’est Benjamin Thomas qui s’est montré le plus fort et qui décroche donc, à 25 ans, son deuxième titre national après celui remporté en 2019 près de Nantes.« C’est une satisfaction immense, je ne réalise pas encore. Les derniers kilomètres étaient interminables. Je réaliserai peut-être ce soir ou demain. Je suis super content. La performance collective est énorme, ça montre l’investissement de l’équipe. On m’a donné le premier temps intermédiaire sur Rémi (Cavagna), et après je me suis basé sur Bruno (Armirail) car on m’a dit que Rémi était loin. C’était dans la tête, c’était de la gestion jusqu’au bout. C’est énorme ! », s’est réjoui le champion de France 2021 au micro d’Eurosport. Thomas, également brillant sur piste, va désormais viser deux médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo, sur la course aux points et l’américaine.Et Rémi Cavagna dans tout ça ? Le tenant du titre et grand favori s’est rapidement retrouvé hors du coup en raison d’un problème mécanique qui a nécessité un changement de vélo.Du côté des femmes, c’est Audrey Cordon-Ragot qui s’est imposée, avec 29 secondes d’avance sur Juliette Labous et 1’17 sur Cédrine Kerbaol. Et c'est à l'issue de la cérémonie protocolaire féminine que le nom de la ville qui accueillera les championnats de France de cyclisme en 2022 a été dévoilé. Il s'agit de Cholet.2- Bruno Armirail (Groupama-FDJ) à 30"3- Alexys Brunel (Groupama-FDJ) à 54"4- Pierre Latour (Otal Direct Energie) à 1'095- Christophe Laporte (Cofidis) à 1'30...