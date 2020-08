Groupama-FDJ tout en contrôle

Démare intouchable avant le Giro



CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE (H)

Course en ligne élite - Grand-Champ (237,9 km) - Dimanche 23 août 2020

Vainqueur de Milan-Turin début août et du Tour de Wallonie cette semaine, le sprinteur de la formation Groupama-FDJ a répondu présent en adjugeant ce dimanche le titre de champion de France sur la course en ligne. A Grand-Champ, dans le Morbihan,, après 2014 et 2017, malgré les attaques du puncheur du natif de Saint-Amand-Montrond dans les derniers kilomètres. A cinq secondes derrière, Clément Venturini (AG2R-La Mondiale) a dominé le sprint du peloton et devance Anthony Turgis (Total Direct-Energie) et Rudy Molard (Groupama-FDJ), alors que Christophe Laporte (Cofidis) et Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) complètement notamment un superbe Top 10.Pour arriver à ce 3eme titre aux Championnats de France, Démare a été idéalement emmené par les siens ce dimanche., sauf sur le duo Latour - Valentin Ferron (Total Direct-Energie) qui ont tenté leur chance seuls dans la matinée. Inquiétée à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée par un groupe important de coureurs, dont Guillaume Martin (Cofidis) et Pierre Rolland (B&B Hotels-Vital Concept), l'équipe de Marc Madiot a alors durci le ton pour ne pas se faire distancer.Lancé par son seul équipier sur cette course,, peu avant le dernier kilomètre. Après une dernière attaque du puncheur français, le sprinteur de Groupama-FDJ a assumé son rang de favori et a mis tout le monde d'accord dans la dernière ligne droite., lui qui n'étrennera pas son maillot bleu, blanc, rouge sur le Tour cette année. Encore une fois battu sur la fin, Alaphilippe a tout de même montré de belles choses ce dimanche à Grand-Champ et semble prêt à animer quelques étapes sur la Grande Boucle.Bryan Coquard (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) mtJulian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) mtClément Venturini (FRA/AG2R-La Mondiale) à 5’’Anthony Turgis (FRA/Total Direct-Energie) à 5’’Rudy Molard (FRA/Groupama-FDJ) à 5’’Christophe Laporte (FRA/Cofidis) à 5’’Valentin Madouas (FRA/Groupama-FDJ) à 5’’Anthony Roux (FRA/Groupama-FDJ) à 5’’Romain Bardet (FRA/AG2R-La Mondiale) à 5’’