Championnats de France (H) : Cavagna, champion de France... en ligne !

Molard et Touzé sur le podium



#Epinal2021 | Quel numéro de @remicav !

L'Auvergnat s'impose en solitaire et devient Champion de France 🇨🇵 pic.twitter.com/F3HXtER2Sh

— FFC (@FFCyclisme) June 20, 2021

CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE 2021

Classement de la course en ligne (H) - Samedi 19 juin 2021

Quelle revanche pour Rémi Cavagna (25 ans) ! Immense favori du contre-la-montre de ces Championnats nationaux, jeudi dernier, le vainqueur sortant sur la spécialité, certes pas aidé par un problème mécanique, était complètement passé au travers (23eme). Dimanche, toujours à Epinal mais sur la course en ligne l'Auvergnat, beaucoup moins attendu que quatre jours plus tôt,Membre de l'échappée matinale qui s'était formée dès le deuxième tour, le coureur de l'équipe Deceuninck- Quick Step, où il a pour coéquipier un certain Julian Alaphilippe, surveillé de très près dimanche, aet alors qu'il restait une dernière ascension à escalader. Pas de quoi faire peur à Cavagna, qui s'est lancé dans un numéro en solitaire assez incroyable, un peu comme ceux que cet excellent rouleur a l'habitude de mener sur les contre-la-montre. Le Clermontois a immédiatement creusé un écart conséquent, et il n'a cessé de l'augmenter, au point d'avoir déjà course gagnée sauf incident au moment de se présenter au pied de la côté du Bois-de-la-Vierge, à 8 kilomètres de l'arrivée.Derrière, Rudy Molard (Groupama-FDJ) a bien tenté d'accélérer pour essayer de revenir sur l'homme de tête, mais ldevant Damien Touzé (AG2R-Citroën) et Warren Barguil (Arkea-Samsic). Et c'était le mieux que le protégé de Marc Madiot pouvait espérer. Car dimanche, Rémi Cavagna était tout simplement plus fort que tout le monde. L'Auvergnat s'était manqué sur le chrono. Il ne pouvait pas prendre de plus belle revanche. Seul bémol (et de taille !) pour les supporters du nouveau champion de France : il ne promènera pas son maillot bleu, blanc, rouge sur les routes du Tour de France, à partir du 26 juin prochain. Présent sur le Tour d'Italie (68eme au classement final) il y a quelques semaines, Cavagna fera banquette cette année sur la Grande Boucle. La seule mauvaise nouvelle de ce dimanche.Rudy Molard (Groupama-FDJ), à 58”Damien Touzé (AG2R-Citroën), mtWarren Barguil (Arkea-Samsic), mtJérémy Cabot (Total-Direct Energie), mt