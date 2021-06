Championnats de France (F) : Le titre pour Muzic devant Cordon-Ragot et Verhulst

🚴 La Jurassienne Evita Muzic (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope) sacrée championne de France ! Elle surprend les favorites, dont Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) et Juliette Labous (Team DSM), en déclenchant son sprint de loin #Epinal2021 @FFCyclisme @FDJ_NAqui_Fut pic.twitter.com/Gtzr36EKJt

Muzic opportuniste au sprint

CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE 2021

Classement de la course en ligne (F) - Samedi 19 juin 2021

Deux après son titre chez les espoirs, Evita Muzic va porter le maillot bleu-blanc-rouge pendant un an chez les élites. La membre de l’équipe FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope a remporté la course en ligne féminine des championnats de France de cyclisme ce samedi sur le circuit tracé autour d’Epinal. Alors que Pauline Ferrand-Prévôt a tenté de dynamiter la course dans les deux derniers tours après avoir vu Jade Wiel animer le début d’épreuve, c’est un groupe de cinq qui a pu se détacher à l’orée de la dernière boucle de quatorze kilomètres. Aux côtés des favorites qu’étaient Audrey Cordon-Ragot et Juliette Labous, Victorie Gilman, Evita Muzic et Gladys Verhulst ont pu suivre mais l’entente n’a jamais été optimale. Issues d’un groupe dans lequel figurait Pauline Ferrand-Prévôt, Marie Le Net puis Sandra Levenez ont pu faire la jonction dans les pentes de la principale difficulté du tracé, à huit kilomètres de l’arrivée.Les derniers kilomètres ont vu les offensives se multiplier afin de tenter d’éviter une arrivée au sprint dans ce groupe de sept. A l’image d’un sprint sur piste, les sept coureuses se sont regardées dans le blanc des yeux dans le final. N’hésitant pas à lancer son sprint de loin, Evita Muzic a surpris ses rivales. Dans les derniers mètres, Audrey Cordon-Ragot a tenté de revenir mais la membre de l’équipe Trek-Segafredo échoue d’un rien face à Evita Muzic, sacrée championne de France chez les élites pour la première fois de sa carrière. Deuxième en 2018 puis en 2020, Gladys Verhulst monte une nouvelle fois sur le podium mais la membre de l’équipe Arkéa se contente cette fois du bronze. « Je n'arrive pas à réaliser que je vais porter ce maillot pendant un an, a confié face à la presse la nouvelle championne de France. C'est énorme. Je vais en profiter chaque jour et faire en sorte de lui faire honneur. »Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo) mtGladys Verhulst (Arkéa) mtJuliette Labous (DSM) mtVictorie Guilman (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) mt