Championnats de France (F) : Cordon-Ragot décroche le graal

Verhulst et Copponi complètent le podium de cette course

CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE (F)

Course en ligne élite - Grand-Champ (109,8km) - Samedi 22 août 2020

De la déception à la joie. Ce samedi à Grand-Champ et après un total de 109,8 kilomètres parcourus,. Après quatre contre-la-montre, la Française peut donc enfin savourer, sur route, après cette victoire en solitaire, malgré le beau contingent des formations FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope et Arkéa-Samsic. Au palmarès, Cordon-Ragot succède ainsi à Jade Wiel, sacrée l'an passé.Pas forcément en bonne position lors des derniers instants de course, la Tricolore a fini par revenir, d'abord sur les différentes échappées du jour. Puis, elle a fini par faire une différence définitive, ce qui lui a même permis de savourer sa victoire dans les derniers mètres.Derrière la grande gagnante, Gladys Verhulst (Arkéa-Samsic) s'est emparée de la médaille d'argent, alors que Clara Copponi (FDJ-Nouvelle-Aqutaine-Futuroscope), qui avait lancé le sprint de bien trop loin, se contente finalement de la médaille de bronze. Derrière, le peloton est arrivé avec deux bonnes minutes de retard.Gladys Verhulst (FRA/Arkéa Pro Cycling Team) à 38’’Clara Copponi (FRA/FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope) mtVictorie Guilman (FRA/FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope) à 2’00’’Manon Souyris (FRA/Charente-Maritime Women Cycling) mtEugénie Duval (FRA/FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope) mtSandrine Bideau (FRA/St Michel Auber 93) mtPauline Allin (FRA/Arkéa Pro Cycling Team) mtLaura Asencio (FRA/Ceratizit-WNT Pro Cycling) à 2’16’’- Maëlle Grossetete (FRA/FDJ-Nouvelle-Aquitaine-Futuroscope) à 2’33’’