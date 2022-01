Challenge de Majorque : Une échappée solitaire offre le Trophée Calvia à Brandon McNulty

McNulty n’a jamais été rattrapé

CYCLISME - CHALLENGE DE MAJORQUE / TROPHEE CALVIA

Classement final - Peguera-Palmanova (154,7km) - Mercredi 26 janvier 2022

Brandon McNulty est d’ores-et-déjà affuté ! Le coureur américain de la formation UAE Team Emirates a réalisé un beau numéro à l’occasion du Trophée Calvia, première des cinq levées du Challenge de Majorque, disputé sur 154,7 kilomètres entre Peguera et Palmanova. La première course de la saison cycliste a démarré sur les chapeaux de roues avec un trio composé de James Piccoli, Mirco Maestri et Pablo Alonso Montes qui ont pris leurs distances avec le peloton. Un effort qui ne sera toutefois pas allé au-delà de la mi-course en raison d’un peloton très agité et qui s’est même scindé en plusieurs morceaux. Un situation de course incertaine qui a fait les affaires d’un petit groupe, au sein duquel on a pu apercevoir Tim Wellens ou encore Brandon McNulty, qui a alors creusé l’écart. Toutefois, le peloton a alors été en mesure de se reformer et d’aller rattraper le groupe de fuyards, dont faisait également parti la pépite belge Cian Uijtdebroeks. Un retour du peloton qui n’a toutefois pas freiné les ardeurs de Brandon McNulty qui, cette fois, a tenté sa chance absolument seul avec près de 60 kilomètres à parcourir.Passant le Coll den Claret en tête avec près de 50 secondes d’avance sur ses poursuivants, dont Alejandro Valverde et Emanuel Buchmann, le coureur de l’équipe UAE Team Emirates a tout d’abord vu son avance fondre de quelques secondes. Toutefois, l’ancien champion du monde juniors du contre-la-montre a alors démontré ses qualités de rouleur pour faire mieux que résister face à un groupe qui a brillé par sa désunion, bien aidé en cela par les coéquipiers de l’Américain, Joel Suter et Vegard Stake Laengen, qui en ont perturbé la bonne marche. Maintenant un écart supérieur à la minute avec moins de 30 kilomètres à parcourir, Brandon McNulty aurait pu être menacé par la ténacité d’Alejandro Valverde mais l’Espagnol, qui lançait ce mercredi sa dernière saison dans le peloton professionnel, n’a jamais pu se rapprocher de manière significative. Après quasiment deux ans de disette, Brandon McNulty s’impose avec un peu plus d’une minute sur le reste du peloton. Joel Suter, pour sa première course avec UAE Team Emirates, s’offre la deuxième place au sprint devant Vincenzo Albanese, Tim Wellens et Alejandro Valverde.Joel Suter (SUI/UAE Team Emirates) à 1’17’’Vincenzo Albanese (ITA/Eolo-Kometa) à 1’17’’Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) à 1’17’’Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 1’17’’Simon Clarke (AUS/Israel-Premier Tech) à 1’17’’Kobe Goossens (BEL/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) à 1’17’’Lukasz Owsian (POL/Arkéa-Samsic) à 1’17’’Emanuel Buchmann (ALL/Bora-Hansgrohe) à 1’17’’Ben Zwiehoff (ALL/Bora-Hansgrohe à 1’17’’