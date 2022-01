Challenge de Majorque : Premier succès professionnel pour Arnaud De Lie lors du Trophée Palma

De Lie a su saisir sa chance

CYCLISME - CHALLENGE DE MAJORQUE / TROPHEE PALMA

Classement final - S’Arenal-Palma de Majorque (168km) - Dimanche 30 janvier 2022

Arnaud De Lie est un exemple de précocité. Le coureur belge âgé de 19 ans a levé les bras pour la première fois de sa carrière professionnelle à l’occasion du Trophée Palma, dernière manche du Challenge de Majorque, grâce à un sprint rondement mené. Sur un parcours bien moins exigeant que ceux proposé depuis le début de la compétition, long de 168 kilomètres entre S’Arenal et Palma de Majorque, une échappée aux forts accents espagnols s’est très vite formée mais les équipes UAE Team Emirates et Trek-Segafredo se sont chargées de mener l’allure et de contrôler l’avance du groupe de tête. Une échappée qui a pris fin avant la principale difficulté du jour, le Coll de Sa Creu (9,1km à 3,2% de moyenne). Une ascension qui n’a pas été le terrain de jeu d’éventuels attaquants voulant perturber les plans des équipes de sprinteurs.Absolument plat, le final de ce Trophée Palma s’est composé de deux tours d’un circuit urbain de 11,5 kilomètres au cœur de Palma de Majorque. Les équipes Caja Rural-Seguros RGA et Euskaltel-Euskadi ont tenté de secouer le peloton mais sans grande réussite. Un sprint massif est alors devenu une évidence mais une chute massive dans les derniers kilomètres a réduit le peloton à moins de 30 éléments. A ce petit jeu, c’est donc Arnaud De Lie qui a su tirer son épingle du jeu pour s’imposer devant Juan Sebastian Molano, qui a bénéficié d’un lièvre de luxe en la personne de Pascal Ackerman,, alors que Sasha Weemaes complète le podium juste devant le sprinteur français de l’équipe Arkéa-Samsic Hugo Hofstetter, qui signe un premier résultat intéressant pour ses nouvelles couleurs.Juan Sebastian Molano (COL/UAE Team Emirats) mtSasha Weemaes (BEL/Sport Vlaanderen-Baloise) mtHugo Hofstetter (FRA/Arkéa-Samsic) mtLuca Colnaghi (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè) mtMichael Matthews (AUS/BikeExchange-Jayco) mtGiacomo Nizzolo (ITA/Israel-Premier Tech) mtFilippo Fiorelli (ITA/Bardiani-CSF-Faizanè) mtMatteo Moschetti (ITA/Trek-Segafredo) mtMaximilian Walscheid (ALL/Cofidis) mt